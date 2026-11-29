Môn golf tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 chính thức khép lại tại ngày 29-11 bằng 2 trận chung kết đồng đội nam, đồng đội nữ.

Ban tổ chức trao thưởng cho các golfer và đội giành huy chương tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: TP

Tại Đại hội, chung kết nội dung đồng đội diễn ra theo thể thức đối kháng trực tiếp trên sân thuộc Vinpearl Golf Léman (TPHCM).

Theo quy định, mỗi đội nam thi đấu 3 trận đơn còn mỗi đội nữ có 2 trận đơn. Một trận thắng đem về 1 điểm, hòa có 0,5 điểm và thua là 0 điểm.

Đội đạt tổng điểm cao hơn giành HCV. Khi 2 đội hòa điểm, mỗi bên cử một đại diện thi đấu play-off để phân định thắng thua.

Đội nam và nữ Hà Nội đã gặp nam, nữ chủ nhà TPHCM tại chung kết tranh 2 HCV cuối cùng môn golf.

Tại chung kết đồng đội nam, golfer Nguyễn Nhất Long (Hà Nội) đối đầu với Yang Jung Soo (TPHCM) ở cuộc so tài đơn thứ nhất. Sau khi hai golfer nhiều lần san bằng cách biệt qua các hố, Nhất Long đã vượt lên thắng tại hố 15 và 16, dẫn 2 Up trước đối thủ. Ở hố 17, 2 bên có kết quả hòa và chung cuộc Nhất Long đạt chiến thắng 2&1 trước Yang Jung Soo.

Trong trận đơn tiếp theo, Nguyễn Tuấn Anh (Hà Nội) so tài với Phạm Quốc Phương (TPHCM). Hai golfer có những điểm số cạnh tranh nhau quyết liệt nhưng Tuấn Anh là người hoàn thành chiến thắng chung cuộc 3&2.

Ở cuộc so tài còn lại, golfer Hồ Anh Huy (TPHCM) thắng 3&2 trước đàn anh nhiều kinh nghiệm Trần Lê Duy Nhất (Hà Nội).

Với kết quả này, đội golf nam Hà Nội thắng chung cuộc chủ nhà TPHCM 2-1 và giành HCV đồng đội nam.

Nguyễn Tuấn Anh (giữa) có ngôi vô địch cá nhân và đồng đội nam tại Đại hội. Ảnh: TP

Chung kết đồng đội nữ tiếp tục là cuộc so tài giữa đội Hà Nội và TPHCM. Golfer Lê Chúc An và Nguyễn Viết Gia Hân (Hà Nội) giữ thế áp đảo để lần lượt thắng Lê Nguyễn Minh Anh và Park Ha Na (TPHCM).

Lê Chúc An chơi bình tĩnh trước Lê Nguyễn Minh Anh, giữ điểm số dẫn trước trong 10 hố đầu. Tiếp đó họ chia điểm ở hố 16 và 17 nhưng với ưu thế dẫn điểm trong các hố trước, Lê Chúc An kết thúc trận đấu bằng chiến thắng 2&1. Tại trận còn lại, Nguyễn Viết Gia Hân đã thắng Park Ha Na với 1 Up.

Bế mạc chương trình thi đấu môn golf Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, đội Hà Nội giành 4 HCV trong giải (cá nhân nam, nữ; đồng đội nam, nữ).

Kết quả thi đấu này được tính cho thành tích Giải golf vô địch quốc gia – báo Tiền Phong 2026.

Sau giải, chương trình thi đấu golf Pro-Am tiếp tục diễn ra tại Vinpearl Golf Léman (TPHCM) để người hâm mộ gặp gỡ, giao lưu và thưởng thức những pha đánh giao hữu trước khi khép lại mùa giải.

MINH CHIẾN