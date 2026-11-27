Giành chiến thắng thuyết phục 6-1 trước Quảng Ninh, đội chủ nhà TPHCM đoạt vé vào chung kết môn futsal Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 để tái ngộ Hà Nội - đối thủ từng đánh bại thầy trò HLV Trần Văn Vũ cách đây 4 năm.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ futsal TPHCM. ẢNH: TÂM HÀ

Chiều tối 27-11, tại Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng (TPHCM), hai trận bán kết môn futsal Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 đã diễn ra với những kết quả không nằm ngoài dự đoán.

Ở trận bán kết đầu tiên, đông đảo khán giả đã có mặt trên khán đài để cổ vũ đội chủ nhà TPHCM trong cuộc đối đầu với Quảng Ninh. Sở hữu lực lượng nòng cốt là các cầu thủ Thái Sơn Nam TPHCM, đoàn quân của HLV Trần Văn Vũ cho thấy sự vượt trội về chuyên môn so với Quảng Ninh - đội bóng có thành phần chủ yếu là các cầu thủ trẻ futsal Hà Nội.

Tại Giải futsal vô địch quốc gia 2026, Thái Sơn Nam TPHCM từng đánh bại đội trẻ Hà Nội trong cả hai lượt trận. Vì vậy, dù hai đội khoác lên mình màu áo đại diện địa phương tại Đại hội, Nguyễn Thịnh Phát cùng các đồng đội vẫn thể hiện được đẳng cấp của mình.

TPHCM (áo trắng) thể hiện đẳng cấp vượt trội so với Quảng Ninh (áo xanh). ẢNH: TÂM HÀ

Trong hiệp 1, TPHCM ghi hai bàn thắng nhờ công Nguyễn Thịnh Phát và Dương Ngọc Linh. Sang hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục gia tăng sức ép. Tài năng trẻ Nguyễn Thanh Tâm tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, cùng 2 pha lập công còn lại thuộc về Nguyễn Tiến Hùng và Trần Lê Bộ để khép lại chiến thắng đậm 6-1 cho TPHCM.

Ở trận bán kết còn lại, đương kim vô địch Hà Nội với nòng cốt là các cầu thủ Thái Sơn Bắc chạm trán Đồng Tháp sử dụng lực lượng chủ yếu từ Sahako FC. Đây cũng là hai tập thể có thực lực tại Giải futsal vô địch quốc gia, nên trận đấu diễn ra khá cân bằng trong hiệp 1. Tuy nhiên, Hà Nội là đội tận dụng cơ hội tốt hơn để vượt lên dẫn trước với bàn thắng của Nguyễn Đa Hải.

Sang hiệp 2, trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, Đồng Tháp đẩy cao đội hình và có phần nóng vội trong các tình huống tấn công. Điều này tạo điều kiện để Từ Minh Quang và An Lâm Tới lần lượt ghi bàn, ấn định chiến thắng 3-0 cho Hà Nội.

Đông đảo người hâm mộ đến xem 2 trận bán kết. ẢNH: TÂM HÀ

Hà Nội có kỳ Đại hội thứ 2 liên tiếp góp mặt trong trận chung kết, và đối thủ của thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng vẫn là TPHCM. Cách đây 4 năm, đại diện đến từ thủ đô đã giành chiến thắng 3-2 qua đó đoạt tấm HCV. Còn TPHCM hiện tại cực kỳ quyết tâm để giải "cơn khát vàng" đã kéo dài 12 năm qua.

Cuộc so tài giữa hai thế lực của futsal Việt Nam sẽ diễn ra lúc 16 giờ ngày 29-11 tại Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng (TPHCM).

Trong khi đó, sau khi dừng bước ở bán kết, Quảng Ninh và Đồng Tháp đã được Ban tổ chức trao huy chương đồng.

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HỮU THÀNH