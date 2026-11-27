Tạo được khoảng cách 22 HCV với đoàn Hà Nội trên bảng tổng sắp huy chương cập nhật ngày 27-11, đoàn thể thao TPHCM đang có ưu thế trong cuộc đua ngôi nhất toàn đoàn. Tuy nhiên, những diễn biến ở các môn điền kinh, bắn súng, đấu kiếm và võ thuật trong những ngày tới có thể khiến cục diện thay đổi.

Môn điền kinh đang có những cuộc giằng co quyết liệt trên đường đua.

Chủ nhà củng cố vị trí dẫn đầu

Sau những ngày đầu cạnh tranh quyết liệt với đoàn Hà Nội, đoàn thể thao TPHCM đang từng bước gia tăng cách biệt nhờ sự đồng đều về lực lượng ở nhiều môn thi đấu. Với 86 HCV, 61 HCB và 90 HCĐ, đoàn chủ nhà đã tiến gần đến cột mốc 100 HCV.

Đáng chú ý là khoảng cách giữa hai đoàn dẫn đầu ngày càng được nới rộng. Nếu ngày 23-11, TPHCM chỉ hơn Hà Nội 11 HCV thì đến ngày 27-11, con số này đã tăng gấp đôi.

Bơi lội tiếp tục đóng góp những thành tích ấn tượng cho thể thao TPHCM. Trong ngày thi đấu 26-11, kình ngư Lương Jeremie Loic Nino giành HCV nội dung 50m bướm nam với thành tích 23 giây 74, phá cả kỷ lục quốc gia lẫn kỷ lục đại hội. Các kình ngư TPHCM cũng giành HCV và lập kỷ lục đại hội ở nội dung tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam.

Trước đó, đội tuyển cầu lông TPHCM đã hoàn thành nhiệm vụ với 3 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ, giành vị trí nhất toàn đoàn. Những kết quả này phần nào phản ánh chiều sâu lực lượng của thể thao thành phố sau quá trình hợp nhất.

TPHCM giành ngôi nhất toàn đoàn môn cầu lông với 3 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ, xếp trên Lâm Đồng (2 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ) và Hưng Yên (1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ).

Ở nhóm bám đuổi, đoàn Quân đội đang củng cố vị trí thứ ba với 37 HCV, trong khi Công an nhân dân có 29 HCV. Cuộc cạnh tranh vào tốp 5 cũng rất đáng chú ý khi Hải Phòng và Cần Thơ đang nỗ lực duy trì vị thế trước sự đeo bám của các đoàn phía sau.

Chờ những cuộc bứt phá mới

Khi môn bơi khép lại vào ngày 27-11, sự chú ý sẽ đổ dồn về sân vận động Thống Nhất, nơi các VĐV điền kinh tranh tài đến ngày 1-12. Với 52 bộ huy chương trong toàn bộ chương trình thi đấu, điền kinh là một trong những môn có khả năng tác động lớn đến thứ hạng của các đoàn.

Đoàn Hà Nội vẫn còn nhiều cơ hội thu hẹp khoảng cách ở những môn có truyền thống đào tạo tốt như điền kinh, bắn súng, đấu kiếm và các môn võ thuật. Trong khi đó, Quân đội và Công an nhân dân cũng sở hữu nhiều VĐV chất lượng ở những môn đối kháng và bắn súng.

Với đoàn TPHCM, bên cạnh kỳ vọng ở điền kinh, taekwondo, boxing, billiards và quần vợt, các môn thể thao tập thể cũng là nơi gửi gắm nhiều hy vọng. Trong ngày 27-11, đội tuyển futsal TPHCM gặp Quảng Ninh ở bán kết, trong khi đội tuyển bóng đá nữ đối đầu Thái Nguyên.

Lễ trao huy chương môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 trên sân vận động Thống Nhất (TPHCM).

Bước sang tháng 12, các môn như võ thuật tổng hợp (MMA), pickleball và cử tạ sẽ tiếp tục làm sôi động cuộc đua huy chương. Sự xuất hiện của những môn lần đầu được đưa vào chương trình thi đấu đại hội cũng mở ra cơ hội giành HCV cho nhiều địa phương.

Khoảng cách 22 HCV là lợi thế đáng kể đối với đoàn thể thao TPHCM, nhưng đại hội vẫn còn hơn hai tuần tranh tài. Điều quan trọng với đoàn chủ nhà lúc này là duy trì hiệu suất thi đấu, tận dụng tốt những nội dung sở trường và hạn chế đánh rơi các cơ hội giành HCV. Cột mốc 100 HCV đang ở rất gần, nhưng đích đến lớn hơn vẫn là ngôi nhất toàn đoàn khi đại hội khép lại vào ngày 12-12.

BÀI - ẢNH: VÕ QUỐC