Đúng như dự báo của giới chuyên môn, golfer Lê Chúc An đang khẳng định được đẳng cấp để dẫn đầu bảng nữ tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Lê Chúc An đang thi đấu tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: TP

Môn golf trong khuôn khổ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 tiếp tục diễn ra trên sân tại Vinpearl Golf Léman (TPHCM).

Ngày hôm nay là cuộc tranh tài vòng 2 môn đấu. Ở bảng nữ, sau 18 hố của vòng 2, Lê Chúc An (Hà Nội) đạt điểm -3 để giữ vững vị trí số 1 trên bảng nữ hiện tại. Cô đang có điểm -6 (138 gậy) sau 2 vòng đấu.

Trong khi đó, golfer Đoàn Xuân Khuê Minh (Công an Nhân dân) đạt điểm +4 (76 gậy) tại vòng 2, vẫn giữ vị trí thứ nhì. Cựu tuyển thủ quốc gia này có tổng điểm +2 với 146 gậy qua 2 vòng thi đấu. Các vị trí tiếp theo thuộc về Park Ha Na và Lê Nguyễn Minh Anh (cùng TPHCM).

Ở bảng nam, golfer Nguyễn Nhất Long (Hà Nội) và Nông Quốc Khánh (Công an Nhân dân) hiện đang tranh chấp vị trí dẫn đầu sau 2 vòng của giải đấu. Ngày mai 26-11, các golf thủ nam, nữ sẽ thi đấu vòng cuối nội dung cá nhân nam, nữ.

Đại hội năm nay ghi nhận 55 golfer (20 nữ, 35 nam) của 9 đơn vị (Hà Nội, Công an Nhân dân, Thanh Hóa, Phú Thọ, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nghệ An, Cần Thơ, TPHCM) tham gia thi đấu 4 nội dung, gồm cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ.

Tại nội dung cá nhân nam và nữ, các golfer phải đấu theo thể thức đấu gậy qua 3 vòng, mỗi vòng 18 hố, tổng cộng 54 hố, diễn ra từ ngày 24 tới 26-11. Giải đấu không áp dụng điểm chấp và không cắt loại. HCV sẽ thuộc về VĐV có tổng số gậy thấp nhất sau khi hoàn thành 3 vòng đấu.

Ngoài ra, kết quả 54 hố được dùng để xếp hạt giống đồng đội, tính thành tích của 3 golfer nam tốt nhất và 2 golfer nữ tốt nhất mỗi đoàn.

8 đội dẫn đầu ở mỗi nội dung vào vòng loại trực tiếp. Các trận đồng đội diễn ra theo thể thức đối kháng: tứ kết và bán kết vào ngày 27-11. Thi đấu tranh huy chương chung cuộc đồng đội nam, nữ ngày 28-11.

Kết quả ở Đại hội của các golf thủ cũng được tính là thành tích vô địch quốc gia – báo Tiền Phong 2026.

MINH CHIẾN