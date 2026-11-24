Chương trình thi đấu môn Võ cổ truyền tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 tiếp tục diễn ra hấp dẫn khi các nội dung đối kháng, trong đó có thể thức đấu H1, được khởi tranh từ ngày 25-11.

Các võ sĩ tranh tài sôi nổi ở môn Võ cổ truyền. Ảnh: THU MAI

Môn Võ cổ truyền trong khuôn khổ Đại hội đang diễn ra tại Nhà thi đấu TDTT phường Tân Thuận (TPHCM). Sau các ngày thi đấu nội dung quyền, đoàn chủ nhà TPHCM đang tạm dẫn đầu với thành tích 5 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ.

Tiếp nối các nội dung quyền biểu diễn, các võ sĩ sẽ bước vào tranh tài ở nhóm hạng cân đối kháng nam và nữ từ ngày 25 đến 28-11.

Tại Đại hội, nội dung đối kháng có 27 hạng cân, quy tụ 233 võ sĩ tham gia với tổng cộng 196 trận đấu. Trước khi bước vào thi đấu, Ban tổ chức đã tổ chức buổi gặp mặt các võ sĩ tham dự thể thức đối kháng H1 nhằm phổ biến quy định, luật thi đấu và những yêu cầu cần thiết, giúp các VĐV nắm rõ quy trình, sẵn sàng bước vào các cuộc so tài.

Thể thức H1 là hình thức thi đấu đối kháng mới, với những điều chỉnh về luật lệ và trang bị bảo hộ nhằm tạo điều kiện để các võ sĩ phát huy tối đa sự đa dạng trong kỹ thuật võ thuật. Đáng chú ý, võ sĩ được phép sử dụng các đòn đánh gối và chỏ trong phạm vi luật định, qua đó tăng tính phong phú về kỹ thuật, sự quyết liệt và sức hấp dẫn của các trận đấu.

Đồng thời, thể thức H1 không sử dụng mũ và giáp, áp dụng các trang bị bảo vệ theo quy định chuyên môn. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với kỹ năng phòng thủ, khả năng kiểm soát đòn đánh, sự chính xác trong kỹ thuật và bản lĩnh thi đấu của mỗi võ sĩ.

Tại Đại hội năm nay, thể thức H1 có 35 võ sĩ nam, 16 võ sĩ nữ đăng ký thi đấu theo 8 hạng cân.

Các VĐV đã tranh tài quyền biểu diễn trước khi nội dung đối kháng diễn ra. Ảnh: THU MAI

Thể thức H1 được đưa vào chương trình Đại hội đánh dấu bước phát triển của Võ cổ truyền Việt Nam hướng tới đổi mới nội dung và mở rộng cơ hội phát triển cho VĐV. Nhà quản lý tập trung xây dựng hệ thống thi đấu đa dạng, nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao, đồng thời tạo sức hút mới đối với công chúng.

MINH CHIẾN