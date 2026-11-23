Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã giành tấm HCV đầu tiên tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 khi chiến thắng cự ly 1.500m tự do nam và có những chia sẻ ngay khi nhận huy chương.

Nguyễn Huy Hoàng đã giành HCV đầu tiên tại Đại hội. Ảnh: MINH CHIẾN

Phóng viên: Huy Hoàng đánh giá thế nào về kết quả HCV đầu tiên của mình?

VĐV Nguyễn Huy Hoàng: - Trước tiên tôi vui khi giành được chiến thắng và có HCV đầu tiên tại Đại hội năm nay.

Tuy nhiên, thông số thành tích chưa giúp tôi hài lòng. Sau khi trở về từ ASIAD 20, tôi nghĩ rằng sự chuẩn bị của mình chưa thật sự ổn định nên kết quả thành tích lần này vẫn chưa ưng ý. Tuy nhiên, việc đạt được HCV cũng là mục tiêu tôi đặt ra.

Phóng viên: - Như vậy Huy Hoàng đã liên tiếp có những tấm HCV trong các lần thi đấu Đại hội?

VĐV Nguyễn Huy Hoàng: Đúng vậy, tôi đã dự Đại hội thể thao toàn quốc năm 2018, 2022 và 2026. Cả 3 lần tôi đều giành được HCV. Đây là niềm tự hào và rất vinh dự.

Mục tiêu của Huy Hoàng đối với Đại hội lần này ra sao?

Tôi còn dự tranh thêm 4 cự ly khác. Dĩ nhiên, đã tập trung chuẩn bị chuyên môn là đều hướng đến giành thành tích cao nhất. Tôi cũng kỳ vọng mình sẽ có những tấm huy chương tiếp theo.

Chắc chắn tôi muốn mình đạt được HCV. Kết quả đó sẽ là những phần quà để tôi gửi tặng người thân, gia đình và những bạn bè thân thiết. Nhưng trước hết, tôi phải tập trung làm tốt nhiệm vụ trong từng cự ly mình tham gia.

MINH CHIẾN (thực hiện)