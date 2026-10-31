Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng nhận trọng trách giành HCV cho đoàn Quảng Trị

Nguyễn Huy Hoàng nhận nhiệm vụ giành HCV trong kỳ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sắp khởi tranh tại TPHCM.

Nguyễn Huy Hoàng là niềm hy vọng giành HCV số 1 của Thể thao Quảng Trị. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng cho biết bản thân đang giữ phong độ ổn định và tập trung cải thiện thể lực nhằm đạt điểm rơi chuyên môn các cự ly sở trường tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Đoàn thể thao Quảng Trị đặt mục tiêu phấn đấu giành 5 HCV, 5 HCB và 19 HCĐ tại Đại hội thể thao toàn quốc năm nay. Trong đó, 98 thành viên của đoàn thể thao Quảng Trị sẽ dự tranh 12 môn gồm: boxing, bơi, điền kinh, canoeing, bi sắt, karate, cầu lông, rowing, lặn, cử tạ, vật, võ thuật tổng hợp MMA.

Trong đó, môn bơi và đua thuyền rowing được kỳ vọng mang về kết quả cao nhất. Nam tuyển thủ bơi số 1 Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng nhận nhiệm vụ tranh những tấm HCV quý giá nhất trên đường đua xanh cho đoàn thể thao Quảng Trị.

Môn bơi Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 có 41 nội dung tranh tài. Trong đó, số bộ huy chương dành cho nam là 20 (17 cá nhân, 3 tiếp sức). Số bộ huy chương đối với nữ cũng là 20 (17 cá nhân, 3 tiếp sức) và 1 nội dung tiếp sức hỗn hợp nam nữ.

Nguyễn Huy Hoàng giữ vững sở trường chuyên môn tại cự ly 200m, 400m, 800m, 1.500 tự do. Ban huấn luyện đội bơi Quảng Trị đã xây dựng kế hoạch, chiến thuật để Huy Hoàng không mất ưu thế ở 4 cự ly trên.

Tuy nhiên, dựa theo sự chuẩn bị của các đơn vị, Huy Hoàng từng nhìn nhận thẳng thắn rằng nhiều VĐV trẻ của các đơn vị như Đà Nẵng, Quân đội, TPHCM... sẽ là những đối trọng quan trọng của mình. Thế nên, Huy Hoàng xác định từng chiến thuật phù hợp khi nắm rõ lịch thi đấu chính thức.

Tại ASIAD 20, Nguyễn Huy Hoàng đứng hạng 4 cự ly 400m tự do với thành tích 3’48”86. Trong cùng cự ly, Trần Văn Nguyễn Quốc có hạng 8 (3’50”77). Với nội dung 800m tự do, Huy Hoàng xếp hạng 7 bằng kết quả 7’57”39 trong khi Nguyễn Quốc đạt hạng 8 (8’00”89).

Nguyễn Huy Hoàng có ưu thế lớn ở cự ly dài 1.500m và 800m tự do. Nam tuyển thủ từng đạt tấm HCV trong các cự ly trên tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022. Khi đó, Huy Hoàng có thành tích thi đấu 1.500m tự do là 15’18”32 và kết quả 800m tự do là 7’56”49.

Nguyễn Huy Hoàng có ưu thế trong các cự ly dài của bơi tự do. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Năm ngoái, Nguyễn Huy Hoàng xuất sắc giành HCV cự ly 1.500m tự do nam tại SEA Games 33-2025 với thời gian 15’19”58. Những thông số phản ánh nam tuyển thủ của Quảng Trị vẫn đang vượt trội thành tích trước nhiều đồng nghiệp trong nước.

Môn bơi Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 không giới hạn nội dung mà VĐV đăng ký. Do vậy, 1 VĐV có thể tham dự nhiều nội dung và tùy thuộc theo chiến thuật của đơn vị chủ quản.

Năm nay, Nguyễn Huy Hoàng là kình ngư lớn tuổi nhất (26 tuổi) trong lực lượng VĐV tập huấn đội tuyển bơi Việt Nam. Dẫu thế, tuyển thủ của Quảng Trị vẫn giành nhiều huy chương quốc tế cho đội tuyển quốc gia.

Môn bơi sẽ tổ chức từ ngày 19 tới 26-11 tại CLB bơi lặn Phú Thọ (TPHCM). Các đội dự họp kỹ thuật đăng ký thi đấu chính thức vào ngày 19-11.

MINH CHIẾN