Liên đoàn bóng bàn Việt Nam gặp mặt, động viên và khen thưởng 400 triệu đồng cho các tay vợt đội tuyển bóng bàn Việt Nam sau giải vô địch Đông Nam Á 2026.

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã được thưởng thành tích tại Giải vô địch Đông Nam Á 2026. Ảnh: QUYẾT THẮNG

Buổi gặp mặt khen thưởng được Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Vũ và Ban chấp hành tổ chức ngày 18-11 tại Hà Nội.

Toàn đội đã nhận tổng thưởng 400 triệu đồng từ Liên đoàn và các nguồn xã hội hóa sau thành tích tại giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á 2026.

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam đăng ký 10 tay vợt thi đấu gồm 5 tay vợt nam Đinh Anh Hoàng, Nguyễn Anh Tú, Đoàn Bá Tuấn Anh, Lê Đình Đức và Bùi Thế Nghĩa, cùng 5 tay vợt nữ Trần Mai Ngọc, Lâm Thu Cúc, Nguyễn Thị Nga, Mai Hoàng Mỹ Trang, Hoàng Trà My.

Sau các ngày tranh tài sôi nổi và quyết liệt, đội tuyển bóng bàn Việt Nam giành 2 HCV (đơn nam – Nguyễn Anh Tú; đồng đội nam), 1 HCB (đôi nam – Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Anh Tú) và 2 HCĐ (đơn nữ - Mai Hoàng Mỹ Trang; đôi nữ - Trần Mai Ngọc, Hoàng Trà My).

Giải vô địch Đông Nam Á 2026 là chương trình thi đấu quốc tế duy nhất của Đội tuyển bóng bàn Việt Nam trong năm nay.

Sau giải, Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn bóng bàn Việt Nam đã xây dựng kế hoạch tập huấn cho đội tuyển bóng bàn Việt Nam làm nhiệm vụ tại SEA Games 34 năm 2027.

Ngoài ra, đội tuyển bóng bàn Việt Nam cũng hướng tới vòng loại Olympic của khu vực Đông Nam Á nhằm tìm tấm vé dự Olympic 2028.

Trong năm 2027, danh sách VĐV tập huấn đội tuyển bóng bàn Việt Nam sẽ do Ban huấn luyện đề xuất tới Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn bóng bàn Việt Nam.

MINH CHIẾN