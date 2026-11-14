Nguyễn Anh Tú xuất sắc giành HCV đơn nam giải bóng bàn Đông Nam Á

Nguyễn Anh Tú đã thi đấu bình tĩnh để lên ngôi vô địch sau trận chung kết đơn nam hấp dẫn tại giải bóng bàn vô địch Đông Nam Á 2026.

Tay vợt Nguyễn Anh Tú lên ngôi vô địch đơn nam tại giải Đông Nam Á 2026 ở Malaysia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chiều 14-11 tại Malaysia, Nguyễn Anh Tú đã đối đầu với tay vợt Nicholas Tan (Singapore) tại trận chung kết đơn nam giải bóng bàn vô địch Đông Nam Á 2026.

2 tay vợt nhập cuộc khá chủ động ngay từ ván thứ nhất để thực hiện nhiều tình huống đôi công bằng những quả giật bóng uy lực ghi điểm trước đối phương. Ở ván này, Nguyễn Anh Tú để đối thủ vượt qua với tỷ số 12/10.

Cũng từ đây, 2 bên bắt đầu giành điểm qua mỗi ván tạo nên cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Nguyễn Anh Tú lấy lại thế trận thắng 11/6 trong ván 2, còn tay vợt của Singapore thắng 11/6 ở ván thứ 3. Tại ván thứ 4, Anh Tú có chiến thắng 11/8, trong khi Nicholas Tan cũng thắng 11/8 ở ván 5.

Trong 2 ván cuối, Anh Tú thể hiện được sự bình tĩnh ở các tình huống phòng thủ sát bàn đưa đối phương vào nhiều pha mắc lỗi mất điểm. Nhờ vậy, tay vợt của Việt Nam vượt lên thắng 11/6 và 11/7.

Thắng chung cuộc 4-3, Nguyễn Anh Tú xuất sắc giành tấm HCV đơn nam tại giải năm nay. Cách đây 2 năm tại Giải vô địch Đông Nam Á 2024 tổ chức tại Thái Lan, Nguyễn Anh Tú đã vào chung kết nhưng chỉ có tấm HCB.

Trước khi dự Giải vô địch Đông Nam Á 2026, Anh Tú đặt mục tiêu đổi màu huy chương tại nội dung đơn nam và đã thành công với chức vô địch quan trọng.

Trước đó, Nguyễn Anh Tú và đồng đội đã vào chung kết và giành HCV nội dung đồng đội nam sau khi thắng chủ nhà Malaysia. Như vậy với cá nhân mình, Nguyễn Anh Tú có 2 HCV tại Giải vô địch Đông Nam Á 2026.

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam tham dự giải đấu năm nay với 10 tay vợt: Đinh Anh Hoàng, Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Anh Tú, Lê Đình Đức, Bùi Thế Nghĩa, Trần Mai Ngọc, Lâm Thu Cúc, Nguyễn Thị Nga, Mai Hoàng Mỹ Trang, Hoàng Trà My.

MINH CHIẾN