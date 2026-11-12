UFC 334: Nóng bỏng hai cuộc chiến tranh đai

Sự kiện UFC 334 sẽ diễn ra cuối tuần này với 2 trận đấu rất nổi bật: Ciryl Gane vs Josh Hokit (tranh đai hạng nặng nam) và Kayla Harrison vs Amanda Nunes (tranh đai hạng gà nữ).

Hình ảnh quảng bá sự kiện UFC 334 (Ảnh: Instagram của UFC)

UFC 334: Sự kiện thứ 2 trong tháng 11 của Ultimate Fighting Championship sẽ diễn ra tại Bát giác đài ở Madison Square Garden vào cuối tuần này, thu hút sự chú ý của giới mộ điệu UFC trên toàn thế giới với 13 trận đấu lớn nhỏ.

Trong đó, 2 trận đấu chính của Main Card là cuộc đối đầu nổi bật giữa Ciryl Gane với Josh Hokit (vô địch hạng nặng UFC) và giữa Kayla Harrison với Amanda Nunes (đai vô địch hạng gà nữ UFC).

Theo các video lan truyền trên mạng xã hội, nhà vô địch hạng nặng UFC Ciryl Gane (Pháp, thành tích 14 thắng, 2 thua, 1 trận không phân thắng bại) vẫn giữ bình tĩnh khi bị Hokit (Mỹ, 10 trận toàn thắng) dùng lời lẽ thô tục bằng tiếng Ả Rập khi hai võ sĩ đối mặt tại Quảng trường Thời đại.

Dù hiểu rõ ý nghĩa câu nói, Gane không phản ứng trước màn khiêu khích của đối thủ. Trả lời Main Event TV, võ sĩ người Pháp chia sẻ: “Đó là một từ tiếng Ả Rập khá phổ biến ở Pháp, nhưng tôi không muốn nhắc lại vì nó mang nghĩa tục tĩu”.

Gane cho rằng Hokit chỉ đang tìm cách gây áp lực tâm lý: “Anh ta muốn làm tôi mất tập trung. Tôi hiểu đó là một phần chiến thuật. Tôi nghĩ anh ta chỉ đang diễn vai phản diện chứ ngoài đời không phải người xấu. Đó là phong cách của anh ta và anh ta thể hiện khá tốt”.

Đây là lần đầu Ciryl Gane bảo vệ đai vô địch hạng nặng UFC. Võ sĩ người Pháp từng giành đai tạm thời sau chiến thắng knock-out kỹ thuật trước Alex Pereira tại UFC Freedom 250 hồi tháng 6. Sau khi Tom Aspinall từ bỏ đai chính thức, Chủ tịch UFC Dana White thông báo Gane được công nhận là nhà vô địch hạng nặng. Trước đó, giai đoạn 2018-2019, anh từng giữ đai hạng nặng của tổ chức TKO (Canada).

Trước cuộc đối đầu Gane - Hokit, Amanda Nunes sẽ trở lại võ đài sau hơn 3 năm vắng bóng để thách đấu Kayla Harrison, nhà vô địch judo Olympic 2012 và 2016 ở hạng 78kg nữ, nhằm giành lại đai hạng gà UFC.

Nunes từng nắm giữ cả hai đai hạng gà và hạng lông nữ, được xem là một trong những võ sĩ xuất sắc nhất lịch sử UFC. Tuy nhiên, việc không thi đấu từ tháng 6-2023 đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì phong độ của cô.

Trong khi đó, Harrison cho biết đã hồi phục tốt sau ca phẫu thuật cột sống cổ. “Quá trình hồi phục kéo dài hơn nhiều so với dự kiến. Ban đầu, tôi nghĩ mình sẽ nhanh chóng trở lại, nhưng quãng thời gian nghỉ ngơi thực sự có ích. Giờ tôi cảm thấy khỏe mạnh và tự tin hơn bao giờ hết”, Harrison chia sẻ với MMA Junkie.

Đ.Hg.