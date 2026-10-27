Volkanovski vẫn muốn giành thêm đai UFC hạng nhẹ

Bảo vệ thành công đai hạng lông của UFC thêm một lần nữa với chiến thắng knock-out kỹ thuật ấn tượng trước Movsar Evloev, Alexander Volkanovski bắt đầu nghĩ đến chuyện đánh hạng nhẹ để giành thêm đai vô địch.

Volkanovski thắng Evloev ở UFC 333

Sau 2 lần thất bại khi lên hạng cân nhẹ để thách đấu Islam Makhachev (theo thành tích được trang chủ UFC ghi nhận tại các sự kiện UFC 284 và UFC 294), Volkanovski khát khao muốn có lần thứ 3 khiêu chiến tranh đai hạng nhẹ sau chiến thắng trước Evloev.

Anh hy vọng những thành tích vừa qua, với cả 2 lần bảo vệ thành công đai hạng lông trước Diego Lopes và Evloev sẽ giúp anh kiếm suất thách đấu Justine Gaethje, người đang giữ đai hạng nhẹ của UFC sau chiến thắng trước Paddy Pimblett.

“Tôi là người trung thực và luôn muốn mọi chuyện công bằng. Tôi không muốn làm gián đoạn các hạng cân và tin rằng trận đấu này sẽ không ảnh hưởng đến hạng nhẹ”, Volkanovski chia sẻ tại họp báo sau UFC 333.

“Cả hai sẽ bước vào trận đấu cuối cùng trước khi giải nghệ, đặt tất cả lên bàn cân. Đó sẽ là một trận siêu đấu giữa hai võ sĩ 38 tuổi, trước khi chúng tôi nhường sân chơi cho thế hệ trẻ”, võ sĩ người Úc nói.

“Nếu được trao cơ hội, tôi sẽ đấu trận đó rồi giải nghệ, bất kể thắng hay thua. Khi ấy, đai vô địch sẽ được bỏ trống, không cản trở sự phát triển của hạng cân. Nếu tôi thắng và trả đai, các võ sĩ khác vẫn có thể tiếp tục tranh tài. Còn nếu không có cơ hội ấy, tôi sẽ tiếp tục thi đấu và đón nhận từng trận một”, Volkanovski khẳng định, theo MMA Junkie.

Volkanovski đang là nhà vô địch hạng lông UFC với “nhiệm kỳ thứ 2”. Ở lần đầu tiên là khi anh thắng Max Holloway vào tháng 12-2019. Trong “nhiệm kỳ đầu tiên này”, võ sĩ có biệt danh “Đại đế” có 5 lần bảo vệ thành công đai vô địch.

Tuy vậy, nỗ lực lên hạng cân nhẹ tranh đai vô địch với Makhachev và thất bại trong cả 2 lần (lần đầu thua điểm sau 5 hiệp đấu, lần thứ 2 thua knock-out ngay ở hiệp đấu đầu tiên) ảnh hưởng đến trận bảo vệ đai hạng lông trước Ilia Topuria và anh đã thua trận đấu đó.

Volkanovski đoạt lại đai hạng lông UFC khi thắng Lopes hồi tháng 4 năm ngoái, trong sự kiện UFC 314 và anh giữ chắc đai vô địch này từ đó cho đến hôm nay.

“Tôi rất hạnh phúc khi đánh bại một võ sĩ tài năng, đầy triển vọng và từng bất bại như Evloev. Tôi biết mình có đủ kỹ năng để gây khó khăn cho cậu ấy và luôn hướng đến một chiến thắng bằng knock-out. Cuối cùng, chúng tôi đã làm được điều đó”, Volkanovski hào hứng chia sẻ.

Đ.Hg.