Fundora hạ knock-out phút chót, Dubois thắng thần tốc giữ đai WBO

Sebastian Fundora hạ knock-out (KO) Ermal Hadribeaj ở hiệp cuối để bảo vệ thành công đai vô địch dưới trung của WBC, trong khi Daniel Dubois đã đăng quang đai WBO hạng nặng khi thắng Fabio Wardley bằng TKO ngay ở hiệp đấu thứ 2.

Fundora hạ KO Hadribeaj ở hiệp 12

Fundora (Mỹ, có biệt danh “Tòa tháp địa ngục”) với chiều cao vượt trội 1,98m, đã tận dụng lợi thế chiều cao và sải tay để áp đảo đối thủ người Albania trong một trận đấu kéo dài tới 12 hiệp đấu đầy cam go.

Fundora ấn định chiến thắng ngay trước khi tiếng chuông kết thúc hiệp 12 vang lên - hạ gục Hadribeaj bằng một cú quyền trái tàn khốc khiến đối thủ ngã lăn ra sàn. Trọng tài sau đó đếm đến 9 nhưng xác định Hadribeaj không thể tiếp tục thi đấu. Có thể tính đó là chiến thắng KO hoặc TKO cho Fundora.

Trước đó, võ sĩ có biệt danh “Lính bắn tỉa Albania” (có thành tích là 23-1-1-1 ở sau trận đấu) khởi đầu khá tốt, tung ra hàng loạt đòn quyền với những cú đấm thọc ở trong hiệp đấu đầu tiên làm Fondora choáng váng.

Nhưng Fundora đã khẳng định sự áp đảo của mình trong hiệp 2, làm Hadribeaj loạng choạng bằng một cú đấm trái và buộc võ sĩ người Albania phải rơi vào thế phòng thủ bị động. Kể từ đó trở đi, Fundora ghi điểm đều đặn khiến Hadribeaj bực bội phạm lỗi ôm giữ quá mức ở hiệp 3 và hiệp đấu thứ 11.

Hadribeaj cố tìm cách quay trở lại với trận đấu, nhưng lối đánh dồn dập quá mức đã khiến anh bị sơ hở trong hiệp cuối và điều gì đến đã đến. Hadribeaj thua trận đầu tiên, Fundora đã có trận thắng KO thứ 17.

Fundora sung sướng chia sẻ sau chiến thắng: “Tôi thích hạ gục anh ta ở giây cuối cùng. Mục tiêu của tôi là đấu với những người giành chiến thắng ở trong hạng cân này. Chúng tôi muốn trở thành nhà vô địch tuyệt đối hạng cân dưới trung. Chúng tôi sẽ đánh bại tất cả các võ sĩ đang giữ đai khác”.

Về phần mình, võ sĩ người Anh có biệt danh là “Triple D” đã thượng đài tái đấu với Wardley (người anh từng thắng bằng TKO ở hiệp đấu thứ 11 trong trận thách đấu tranh đai vô địch hạng nặng WBO hồi tháng 5).

Giờ đây, thân phận 2 bên đã đảo ngược: Võ sĩ đồng hương Wardley trở thành Kẻ thách đấu còn Dubois trở thành Nhà vô địch chấp nhận khiêu chiến. Kết quả cũng đã khác đi rất nhiều, vì giờ đây, Dubois vẫn thắng bằng TKO, nhưng rất nhanh chóng, ngay từ hiệp đấu thứ 2 kìa.

Kể từ sau trận thua thứ 2 trước Oleksandr Usyk, Dubosi đang nỗ lực thay mới bản thân mình - 2 trận thắng đều bằng TKO trước Wardley cho thấy anh tự hoàn thiện năng lực một cách rất là đáng sợ và đáng nể.

Trận tái đấu diễn ra rất chóng vánh tại sàn đài ở Nhà thi đấu O2 (London). Võ sĩ 29 tuổi quê cũng ở London chiếm ưu thế áp đảo ngay sau khi tiếng chuông khai cuộc vang lên. Và ở đầu hiệp 2, anh liên tục ép Wardley về các góc đài, tung ra hàng loạt đòn quyền sát thương lớn - khiến đối thủ ôm đầu chịu trận.

Nhận thấy võ sĩ của mình không còn khả năng chống chịu, phía góc đài của Wardley đã buộc phải tung khăn trắng đầu hàng. Trọng tài lao vào can thiệp khi võ sĩ 31 tuổi quê ở Ipswich cố phân trần và thanh minh, nhưng ai cũng thấy chuyện gì vừa xảy ra và kết thúc ở trên sàn đài. Dubois tiếp tục giữ đai WBO hạng nặng.

“Tôi đã mang ác ý ngay từ những giây phút đầu tiên”, Dubois tiết lộ đáng sợ, “Lần đầu tiên chúng tôi rơi vào thế chân tường. Cả đội chỉ biết phải bước ra đó và chứng minh rằng tối nay chúng tôi đến để tranh hùng”.

Wardley trầm ngâm chia sẻ: “Mất mát hay thất bại chưa bao giờ là dễ chịu. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, tôi luôn tự quăng mình vào những cuộc đối đầu với những kẻ to lớn nhất, hung hãn nhất và mạnh mẽ nhất. Chẳng có gì phải hổ thẹn khi tự khiêu chiến với những tay đấm xuất sắc nhất cả”.

“Daniel chính là minh chứng cho "đông sơn tái khởi", và tôi cũng sẽ tái xuất thêm một lần nữa”, Wardley đánh giá cao đối thủ vừa đánh bại mình, ám chỉ anh này đã trở lại mạnh mẽ sau 2 trận thua liên tiếp trước Usyk của Ukraine.

Đ.Hg.