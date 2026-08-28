Một Umar "nguy hiểm" sẽ xuất hiện tại UFC Fight Night ở Thượng Hải

Theo lời người quản lý Ali Abdelaziz, võ sĩ người Nga (gốc Dagestan) Umar Nurmagomedov đang tỏ ra cực kỳ "nguy hiểm" trước thềm trận đấu tiêu điểm chống lại Song Yadong thuộc sự kiện UFC Fight Night 286 ở Thượng Hải.

Umar (phải) trong buổi tập mở của UFC Fight Night tại Thượng Hải (Ảnh: THX)

Abdelaziz, người sáng lập ra Dominance MMA, đã luôn đồng hành cùng Umar Nurmagomedov (thành tích 20-1 MMA, 8-1 UFC) trong giai đoạn huấn luyện tại New Jersey để chuẩn bị cho cuộc đọ sức ở hạng gà nam tại sự kiện “UFC Fight Night: Nurmagomedov vs. Song”.

Đối thủ của anh là Song Yadong (Tống Á Đông, 23-9-1 MMA, 12-4-1 UFC), “Niềm tự hào của võ thuật Trung Quốc” có cái biệt danh rất kêu là: “Cậu bé Kung Fu”. Chính trong thời gian này, Abdelaziz đã chứng kiến một phiên bản hoàn toàn khác của võ sĩ này: Nguy hiểm và tàn nhẫn.

“Tôi sẽ nói cho các anh nghe điều này nè: Tôi chưa bao giờ thấy một Umar tàn nhẫn đến vậy”, Abdelaziz chia sẻ trong cuộc phỏng vấn gần đây với lại phóng viên MMA Junkie, “Umar đã đánh KO 3 người kể từ khi tôi đến đây. Trước đây thì, chưa bao giờ cậu ấy hạ KO ai khi tập luyện cả!”.

“Tôi đã phải ra nói chuyện riêng - và bảo là: “Này, cậu không thể cứ đánh KO bạn tập như thế được”. Cậu ấy liền đáp: “Do họ không chịu giơ tay lên phòng thủ đấy chứ”. Cậu ấy đang trở nên rất tàn nhẫn và nguy hiểm. Đây là thời điểm hoàn toàn sai lầm nếu ai đó muốn thượng đài với Umar. Lúc này chẳng ai nên đấu với cậu ấy cả”.

Võ sĩ 30 tuổi (là em họ của Khabib Nurmagomedov) đang hướng tới mục tiêu củng cố lại vị thế ở trong cuộc đua tranh đai vô địch bằng một chiến thắng tại UFC Fight Night 286 tại Thượng Hải.

Sau thất bại trong trận tranh đai đầu tiên trước Cựu vương Merab Dvalishvili tại UFC 311 tháng 1-2025, Nurmagomedov quay trở lại mạnh mẽ bằng 2 chiến thắng liên tiếp trước Mario Bautista và Deiveson Figueiredo.

Nếu nâng chuỗi thắng liên tiếp lên con số 3, Nurmagomedov sẽ có luận điểm vô cùng vững chắc để thách đấu người thắng trong cuộc chạm trán giữa Petr Yan (20-5 MMA, 12-4 UFC) và Dvalishvili (21-3 MMA, 14-3 UFC): Cặp đấu có trận đối đầu thứ 3, để tranh đai vô địch sẽ diễn ra tại UFC 333 vào ngày 24-10 ở Abu Dhabi.

Dù là Abdelaziz ủng hộ việc Nurmagomedov tiếp tục tranh đai, ông cũng hé lộ tinh thần thi đấu rất thoải mái - và thực tế của tay đấm này: “Umar hoàn toàn có thể đợi đấu trận tranh đai!”, Nhưng Umar lại làm cho tôi, Sean Shelby lẫn Hunter Campbell phải kinh ngạc. Nếu để cậu ấy tự quyết, Umar sẵn sàng đấu 4 hoặc 5 trận một năm. Cậu ấy cũng chẳng bận tâm gì cả”.

“Umar có nói với tôi là: “Mấy con số thống kê thật sự chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả, tôi chỉ muốn đấm gục đối thủ và nhận tiền mà thôi”. Do vậy, có thể nói rằng cậu ấy thực sự không quan tâm đâu, mấy anh bạn à”, Abdelaziz chia sẻ.

Đ.Hg.