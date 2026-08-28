Nhiều võ sĩ Trung Quốc thượng đài ở sự kiện UFC Fight Night tại Thượng Hải

Sự kiện UFC Fight Night tại Thượng Hải (có tên chính thức là: “UFC Fight Night: Nurmagomedov vs. Song”) dự kiến diễn ra tại Bát giác đài ở SPD Bank Oriental Sports Center vào ngày 29-8. Đây là sự kiện có sự góp mặt của nhiều võ sĩ MMA Trung Quốc như là Song Yadong, Yan Xiaonan, Su Mudaerji...

Yadong - nhân vật chính của “UFC Fight Night: Nurmagomedov vs. Song” (Ảnh: THX)

“UFC Fight Night: Nurmagomedov vs. Song” là sự kiện MMA thứ 29 trong mùa giải năm nay của Ultimate Fighting Championship - hệ giải MMA hàng đầu thế giới đang được điều hành bởi Chủ tịch Dana White. Đây cũng là lần thứ 3, UFC hợp tác với Thượng Hải tổ chức sự kiện thi đấu đình đám trong Bát giác đài.

Trận đấu chính của “UFC Fight Night: Nurmagomedov vs. Song” sẽ là cuộc đối đầu giữa võ sĩ người Nga (Dagestan) - Umar Nurmagomedov - người em họ khác của “Đại bàng Nga” Khabib Nurmagomedov) và đối thủ chủ nhà nổi tiếng có biệt danh là “Cậu bé Kung Fu” Song Yadong (Tống Á Đông).

Yadong vốn là Niềm tự hào của MMA Trung Quốc. Gia nhập Bát giác đài UFC từ 2017 và trụ một cách bền bỉ, anh là biểu tượng của võ thuật Trung Quốc ở giải đấu võ tổng hợp hiện đại rất khốc liệt vốn không phải là nơi chốn an toàn cho nhiều võ sĩ đến từ châu Á (bất lợi về hình thể, sức mạnh và cả đòn thế...).

Một võ sĩ Trung Quốc khác sẽ thượng đài trong trận đấu phụ quan trọng nhất của Lịch trình thi đấu chính thức là cô Yan Xiaonan (Diêm Hiểu Nam, có biệt danh là Giận dữ), nữ võ sĩ hạng rơm có thành tích thi đấu MMA là 19-5, nhưng thành tích Bát giác đài UFC khá tệ ở trong thời gian gần đây: Thua 4/7 trận đấu gần đây nhất).

Ngoài ra, có thể kể đến các võ sĩ như là Aori Qileng (A Nhĩ Cơ Lăng, gốc Mông Cổ, biệt danh là “Sát nhân Mông Cổ”, thành tích MMA: 26-13), Su Mudaerji (Tô Mộc Nhĩ Đạt Cơ, gốc Tây Tạng, biệt danh “Đại bàng Tây Tạng”, thành tích MMA 19-7 và là một võ sĩ cực giỏi dùng côn nhị khúc), Liu Ce (Lưu Sách, một chuyên gia Tán Đả có thành tích 3-1).

Mudaerji biểu diễn côn nhị khúc trong buổi tập mở (Ảnh: THX)

Phía các trận đấu Tiền sự kiện, những võ sĩ Trung Quốc thượng đài bao gồm: Đinh Mãnh (một cao thủ Tán Đả khác, rất giỏi kick-boxing trước khi chuyển sang MMA và tham gia UFC từ Road to UFC), Xiong Jingnan (Hùng Cảnh Nam, từng vô địch ONE Championship hạng rơm nữ) và Xiao Long (Tiêu Long, cũng đến từ Road to UFC).

Sự kiện “UFC Fight Night: Nurmagomedov vs. Song” (UFC Fight Night tại Thượng Hải) diễn ra từ 14 giờ ngày 29-8 (với các trận đấu Tiền sự kiện) và từ 17 giờ, với các trận đấu thuộc Lịch trình chính thức. Riêng trận đấu giữa Umar vs Yadong dự kiến diễn ra lúc 19 giờ đến 19 giờ 30.

Đ.Hg.