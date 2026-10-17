Paulo Costa lại chỉ trích mức thù lao của UFC

Paulo Costa lại tiếp tục lên tiếng chỉ trích về mức thù lao dành cho các võ sĩ tại UFC (hệ giải võ thuật tổng hợp nổi tiếng Ultimate Fighting Championship), khi Quinton “Rampage” Jackson tiết lộ số tiền lớn nhất mà anh từng nhận được ở UFC là 7 triệu USD.

Costa chỉ trích mức thù lao của UFC trên X (Ảnh chụp màn trình TK của Costa)

Một đoạn video clip vừa xuất hiện cho thấy nhà vô địch hạng trung UFC Sean Strickland hỏi cựu vô địch hạng bán nặng Quinton “Rampage” Jackson về khoản tiền thù lao lớn nhất anh này từng nhận được tại UFC.

Jackson cho biết anh đã kiếm được 7 triệu USD (bao gồm cả tiền chia từ doanh thu bán lượt xem pay-per-view (PPV) cho trận đấu với Chuck Liddell. Costa so sánh con số với ước tính số tiền một võ sĩ UFC hiện kiếm được.

Jackson “hung hăng” (từng là nhà vô địch Bellator MMA) giải thích khoản thù lao này là nhờ vào hợp đồng anh ký với giải World Fighting Alliance (WFA), nơi người quản lý của anh cũng giữ một vai trò quảng bá.

Theo Jackson, thỏa thuận này bao gồm các điều khoản chia tiền PPV béo bở mà UFC đã phải gánh khi công ty mẹ của họ thâu tóm tài sản của WFA vào tháng 12-2006 (WFA không phải là trường hợp đầu tiên UFC thâu tóm).

“7 triệu USD cho trận gặp Chuck Liddell, nhưng đó là nhờ tiền PPV đấy”, Jackson nói với lại Strickland, “Tôi rời Pride. Người quản lý của tôi khi đó kiểu như trở thành điều hành của giải đấu. Vì vậy, ông ấy biết chính xác đó là thỏa thuận lớn nhất của mình”.

“Ban đầu họ không muốn chia tiền theo phương thức PPV, thế nên ông ấy đã đàm phán cho tôi một thỏa thuận PPV “điên rồ”. Sau đó, Dana White mua lại WFA và buộc phải thực thi thỏa thuận PPV đó của tôi”, Jackson tiết lộ.

Với Jackson, đó là một sự tự hào, nhưng với võ sĩ từng tranh đai hạng trung của UFC người Brazil, đó là một sự hổ thẹn. Costa so sánh câu chuyện của Jackson với trận thua KO của Raoni Barcelos trước Raul Rosas Jr. vào tháng 9 rồi.

Barcelos (39 tuổi) bị bất tỉnh sau một tình huống bị Rosas Jr. vật ngã ở hiệp 5. Costa dự đoán Barcelos chỉ kiếm được khoảng từ 80 ngàn - 100 ngàn USD, đối lập hoàn toàn con số Jackson nhận được từ chiến thắng trước Liddell hồi năm 2007.

“UFC đã trả cho Rampage 7 triệu USD để đấu với Chuck, điều đó thật toàn diện - và hợp lý”, Costa viết trên mạng xã hội X, “Tôi không so sánh vị thế của các võ sĩ, mà đang so sánh với trận Barcelos gặp Rosas Jr kéo dài 5 hiệp đấu...”

“Trận đấu đó, võ sĩ thất bại phải chịu những chấn thương não rất nghiêm trọng, vậy mà cậu ấy chỉ nhận được khoảng 80 ngàn - 100 ngàn USD. Raoni Barcelos gần 40 tuổi và nhiều khả năng phải giải nghệ vì chấn thương đó”, Costa viết thẳng.

Tính đến thời điểm hiện tại, Barcelos chia sẻ rằng các bác sĩ vẫn đang thực hiện hàng loạt xét nghiệm thần kinh và chụp MRI để tìm nguyên nhân chính xác gây ra hiện tượng ngất xỉu/sưng não của anh, nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân tại sao anh đột ngột bị tê liệt rồi lịm đi. Barcelos thừa nhận anh không nhớ gì về sự cố.

Trong khi đó, chuyện chi trả tiền thưởng, thù lao của UFC vẫn là “vấn đề muôn thủa” nhiều năm trở lại đây.

Đ.Hg.