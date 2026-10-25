Petr Yan nhẹ nhõm sau loạt 3 trận đối đầu Merab Dvalishvili

Rạng sáng nay (25-10), sự kiện UFC 333 tại Etihad Arena (Abu Dhabi, UAE) diễn ra với 2 kết quả đáng chú ý: Alexander Volkanovski hạ knock-out kỹ thuật Movsar Evolev; trong khi đó, Petr Yan đánh bại Merab Dvalishvili bằng điểm số sau 5 hiệp đấu...

Kết quả trận Yan vs Dvalishvili

Chiến thắng với điểm số 48-47, 48-47 và 48-47 của võ sĩ Nga trước võ sĩ người Georgia - hiện đang có quốc tịch Mỹ (theo bảng điểm của UFC), đã đặt dấu chấm hết cho những cuộc đối đầu nảy lửa giữa 2 đối thủ này. Họ trải qua đến 3 trận đấu kịch tính, hấp dẫn, có chất lượng chuyên môn cao trong Bát giác đài.

Cuộc đối đầu lần đầu tiên diễn ra vào tháng 11-2023, trong sự kiện “UFC Fight Night: Yan vs. Dvalishvili”, Dvalishvili đã thắng điểm tuyệt đối sau 5 hiệp đấu.

Cuộc đối đầu thứ 2 diễn ra vào tháng 12 năm ngoái, trong sự kiện “UFC 323”. Khi đó, Dvalishvili bảo vệ đai vô địch hạng gà trước kẻ thách đấu là Yan. Lần này, Yan thắng điểm tuyệt đối sau 5 hiệp.

Đến trận đấu diễn ra vào rạng sáng nay, Yan đã hóa giải các đòn thế quật ngã quen thuộc của Dvalishvili và thắng điểm. Petr Yan trải qua 3 trận đấu, 11 hiệp và 55 phút để đánh bại Dvalishvili.

Võ sĩ 33 tuổi quê ở Dudinka - Krasnoyarsk (Nga) thở phào nhẹ nhõm khi kết thúc chuỗi 3 trận đấu khó khăn chống lại Dvalishvili: “Tôi rất vui vì loạt trận có 3 phần này đã kết thúc với chiến thắng chung cuộc thuộc về tôi".

"Đây là một câu chuyện rất dài và cực kỳ khó khăn, khiến tôi phải nỗ lực hơn và phát huy hết khả năng của bản thân”, Yan chia sẻ trước sự chứng kiến của hơn 18 ngàn khán giả Trung Đông.

Theo một số ý kiến, Dvalishvili là võ sĩ hạng gà vĩ đại nhất mọi thời đại. Dù kết quả này có thể thay đổi một số quan điểm, không thể phủ nhận, Dvalishvili là một trong những võ sĩ xuất sắc nhất từng thi đấu ở hạng cân này.

Yan nói: “Tôi sẽ không gọi Dvalishvili là người giỏi nhất trong số 3 người giỏi nhất. Chỉ là mỗi thập kỷ, mỗi thời đại, đều có những nhà vô địch, những võ sĩ xuất sắc nhất. Đó không phải là điều tôi nói là được, mà là của các bạn”, Yan lên tiếng với đám đông khán giả, “Các bạn là những người hiểu rõ môn thể thao này. Các bạn là người đặt cho võ sĩ những biệt danh”.

Ngoài việc là đối thủ trong Bát giác đài, Dvalishvili và Yan đã có những căng thẳng trong suốt những năm qua. Hiện tại, sau loạt 3 trận đấu mãn nhãn đậm chất chuyên môn, ít nhất họ cũng rời UFC 333 với sự tôn trọng lẫn nhau...

"Chúng tôi bắt tay, cảm ơn nhau và chúc mừng nhau về một trận đấu tuyệt vời, rồi sau đó chúng tôi thảo luận một vài vấn đề sẽ không tiết lộ ra ngoài. Tôi chắc chắn các bạn nghe thấy, có micro ở khắp mọi nơi, tôi chắc chắn nó sẽ lộ ra, nhưng mà tôi muốn để chuyện đó giữa chúng tôi vào lúc này”, Yan nói thêm.

Đ.Hg.