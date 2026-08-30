Người hùng Song Yadong

Trước 16.188 khán giả nhà tại UFC Fight Night 286 ở Thượng Hải, Song Yadong gây bất ngờ lớn khi hạ KO Umar Nurmagomedov, qua đó tạo dấu ấn mạnh mẽ cho võ thuật Trung Quốc.

Người hùng Yadong mừng chiến thắng. Ảnh: THX

Trận đấu tiêu điểm của sự kiện UFC Fight Night 286 tại Thượng Hải (tên chính thức “UFC Fight Night: Nurmagomedov vs. Song”) đã diễn ra mãn nhãn, mang lại sự phấn khích cho đông đảo khán giả Trung Quốc, vốn tự hào về nền võ thuật lâu đời của đất nước.

Sau khi để thua sát nút về điểm số ở hiệp đấu đầu tiên, Yadong (Tống Á Đông) tung cú uppercut đúng thời điểm Nurmagomedov lao vào tìm cách vật ngã đối thủ. Dính đòn nặng, võ sĩ người Nga ngã ngửa xuống sàn.

Nhanh chóng, Yadong ập đến tấn công đối thủ. Nhận thấy người em họ của Khabib đã mất khả năng chống trả, thậm chí bất tỉnh trong giây lát, trọng tài lập tức can thiệp và trao chiến thắng KO cho Yadong. Đây là chiến thắng KO thứ 10 trong sự nghiệp của anh.

Có thể nói, đây là chiến thắng lớn nhất trong sự nghiệp thi đấu MMA của Yadong, đồng thời có thể xem là một trong những chiến thắng đáng chú ý nhất của MMA Trung Quốc tại Bát giác đài UFC. Umar là võ sĩ rất thiện nghệ, sở trường vật nhưng cũng sở hữu khả năng đánh đứng và sử dụng quyền cước tốt. Anh từng tranh đai vô địch UFC hạng gà và chỉ chịu thất bại trước Merab Dvalishvili.

Đối mặt với đối thủ vừa là em họ, vừa là “sư đệ” của tượng đài Khabib, Yadong đã thi đấu đầy dũng cảm và giành chiến thắng ấn tượng. Từng học võ tại Thiếu Lâm Tự, anh được người hâm mộ gọi là “Người hùng từ Thiếu Lâm”.

“Tôi tin tưởng vào bản thân mình, và đội ngũ hỗ trợ của tôi cũng tin rằng tôi sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này”, Song nói đầy hạnh phúc thông qua một phiên dịch viên. “Họ nói với tôi rằng tôi sẽ hạ gục đối thủ, và tôi đã thành công rồi!”.

“Chín năm trước, tôi muốn chứng tỏ mình có thể bước vào Bát giác đài này”, anh nói trong lần đầu tiên thi đấu tại Thượng Hải, kể từ khi ra mắt UFC năm 2017 ở tuổi 19. “Chín năm sau, tôi muốn chứng minh mình là người giỏi nhất thế giới. Tôi là võ sĩ người Trung Quốc giỏi nhất thế giới”.

Với kết quả này, “Người hùng từ Thiếu Lâm” Song Yadong đang tiến rất gần đến cơ hội tranh suất tranh đai vô địch hạng gà UFC. Người hâm mộ sẽ phải chờ trận Petr Yan bảo vệ đai vô địch trước Dvalishvili tại UFC 333 để có thêm những diễn biến đáng chú ý cho cuộc đua này.

Đ.Hg.