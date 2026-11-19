Trọng tài điều hành tại các kỳ Đại hội thể thao toàn quốc luôn là tâm điểm chú ý. Do vậy, khi có thêm sự đồng hành của công nghệ, họ được giảm tải hơn về áp lực công việc.

Các máy quay của hệ thống Video Challenge Eyes (mắt thần) có mặt ở môn bóng chuyền (trong nhà) tại Đại hội thể thao toàn quốc năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 tổ chức 48 môn (63 phân môn) với 973 nội dung thi đấu chính thức.

Để phục vụ công tác điều hành hiệu quả, Tiểu ban chuyên môn Kỹ thuật của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 huy động 2.921 trọng tài cùng 215 cán bộ chuyên môn và 853 nhân viên kỹ thuật làm nhiệm vụ tổ chức, điều hành các môn thi đấu trong toàn thời gian tranh tài.

Thực tế, mỗi môn đều thành lập Ban trọng tài độc lập để đảm trách công tác điều hành chuyên môn. Đảm bảo cho sự công bằng, nhân sự Tổng trọng tài được chỉ định là người độc lập, không phải thành viên của các đoàn thể thao giúp giữ sự công tâm khi làm việc.

Tuy nhiên, để hạn chế sai sót trong quá trình điều hành thi đấu, nhiều môn thể thao ngày càng chú trọng ứng dụng công nghệ. Đặc biệt, ở các môn võ thuật, hệ thống camera được bố trí tại nhiều góc độ phù hợp quanh sàn đấu, ghi lại toàn bộ diễn biến trong suốt thời gian các VĐV tranh tài. Những hình ảnh này không chỉ hỗ trợ Ban Trọng tài giám sát quá trình chấm điểm mà còn trở thành căn cứ quan trọng để phân tích kỹ thuật, xem xét và giải quyết các tình huống khiếu nại.

Môn judo của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đang đang diễn ra đã có một số ý kiến về trọng tài. Đại diện Ban trọng tài môn đấu bảo vệ quan điểm cụ thể rằng băng hình ghi đầy đủ các tình huống thi đấu trên sàn. Khi đó, ngoài trọng tài chính, các trọng tài bàn trực tiếp kiểm tra kỹ các trận để đảm bảo sự công bằng cho VĐV.

Không chỉ judo, nhiều môn như taekwondo, jujitsu, karate, đấu kiếm, boxing, bóng chuyền, cử tạ, vật, pencak silat… đã và đang trang bị máy quay đặt tại sàn đấu để ghi hình các trận đấu.

Ban trọng tài môn judo tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 giám sát kỹ thi đấu theo các hình ảnh từ máy quay ghi lại trên sàn. Ảnh: MINH MINH

Các đơn vị có quyền gửi khiếu nại theo đúng điều lệ nếu không đồng tình với kết quả thi đấu hoặc nhận định chuyên môn. Khi đơn khiếu nại được gửi đến Ban Trọng tài đúng trình tự, quy định, cơ quan chức năng sẽ tiến hành xem xét, xử lý. Trong quá trình này, hình ảnh và băng hình ghi lại diễn biến thi đấu là một trong những căn cứ quan trọng để kiểm tra, đánh giá các tình huống gây tranh cãi.

Năm nay, Ban tổ chức môn bóng chuyền (trong nhà) sẽ lắp hệ thống Video Challenge Eyes (mắt thần) tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TPHCM) hỗ trợ trọng tài điều hành tại Đại hội.

Đại diện Ban tổ chức môn cho biết: “Bây giờ, công nghệ ghi hình ảnh Video Challenge Eyes là bắt buộc. Điều này giúp cho trọng tài tránh sai sót cũng như đảm bảo quyền lợi tối đa nhất cho các đội”.

Dĩ nhiên, công nghệ vẫn là máy móc và do con người vận hành, sai sót có thể khó tránh khỏi.

Việc ứng dụng công nghệ không chỉ hỗ trợ trọng tài nâng cao chất lượng chuyên môn mà còn góp phần giúp các giải đấu diễn ra minh bạch, hiệu quả và tăng cường uy tín. Tuy nhiên, yếu tố quyết định vẫn nằm ở chính đội ngũ trọng tài. Những người cầm cân nảy mực phải nắm vững luật thi đấu, giữ vững sự công tâm và đưa ra quyết định chính xác trong mọi tình huống, kể cả những thời điểm nhạy cảm nhất.

Mới đây, Liên đoàn lân sư rồng Việt Nam có đơn đơn kiến nghị gởi tới Bộ VH-TT-DL, UBND TPHCM việc Cục TDTT Việt Nam đã ban hành Quyết định số 199/QĐ-BTCDHTTTQ thành lập Ban trọng tài gồm 40 thành viên điều hành môn lân sư rồng tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X- 2026. Kiến nghị cho rằng danh sách chưa phù hợp về chuyên môn. Tuy nhiên, Cục TDTT Việt Nam đã bảo lưu quan điểm việc lựa chọn thành viên, phân công làm nhiệm vụ Ban trọng tài môn lân sư rồng là phù hợp, nghiêm túc.

MINH CHIẾN