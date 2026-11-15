Cú bứt phá tốc độ đầy ấn tượng của Simon Carey tại BIM Group IRONMAN 70.3

Simon Carey và Andrea Memminger xuất sắc giành ngôi vô địch nam và nữ tại BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2026, trong khi Hoàng Minh Quân và Hoàng Thị Lành là hai đại diện Việt Nam nổi bật với thành tích tốt nhất ở hai bảng đấu tương ứng.

Gần 2.600 người tham gia cuộc đua năm nay.

Bất chấp những cơn mưa lớn, không khí thể thao tại đảo Ngọc vẫn diễn ra sôi động khi có gần 2.600 người tham gia đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hội tụ tại Phu Quoc Marina trong khuôn khổ BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2026 vào ngày 15-11.

Với bốn hoạt động thể thao và cộng đồng, sự kiện ghi nhận quy mô tham gia lớn nhất trong lịch sử bốn mùa tổ chức. Đáng chú ý, vận động viên quốc tế chiếm gần một nửa tổng số vận động viên tranh tài ở cự ly IRONMAN 70.3.

Tinh thần thi đấu quyết tâm cùng những nỗ lực bền bỉ trên từng chặng bơi, đạp và chạy đã góp phần tạo nên một ngày đua đầy cảm xúc, ghi dấu những thành tích đáng tự hào. Nổi bật nhất chính là cú bứt phá tốc độ của Simon Carey từ Australia để giành vị trí nhất chung cuộc Nam với thành tích 04:07:01. Ở bảng nữ, ngôi vô địch thuộc về vận động viên Andrea Memminger từ Đức khi về đích chỉ trong 05:17:17.

Ở nội dung nam, Simon Carey (Australia) về nhất với thành tích 04:07:01 Về nhì là Andrey Sharipov (Uzbekistan) – 04:18:12; về ba là Alex Thio (Singapore) – 04:21:09. Ở nội dung nữ, Andrea Memminger (Đức) về nhất với thành tích 05:17:17; về nhì và ba lần lượt là Hoàng Thị Lành (Việt Nam) – 05:21:23 và Serena Yang (Malaysia) – 05:25:18.

Chia sẻ sau khi hoàn thành cuộc đua, vận động viên Hoàng Thị Lành cho biết: “Đây là năm thứ 5 liên tiếp tôi tham gia giải thuộc hệ thống IRONMAN tại Phú Quốc và mỗi mùa giải đều mang đến những trải nghiệm đáng nhớ. Năm nay, tôi đã dành 5 tháng tập luyện và chuẩn bị để hướng đến thành tích tốt nhất. Đặc biệt, ở chặng đạp xe đầy thử thách, tôi luôn nhắc nhở bản thân phải giữ bình tĩnh, thận trọng và cân bằng giữa thể lực với cảm xúc”.

Các vận động viên chụp hình lưu niệm khi hoàn thành chặng đua.

Đáng chú ý là cuộc đua năm nay có sự góp mặt của 4 vận động viên khiếm thị, gồm Doãn Hồng Song lần đầu chinh phục cự ly này và đội tiếp sức Beyond Sight với ba thành viên Phạm Trung Thu, Tạ Đình Hán và Vũ Tiến Mạnh, đã trở thành điểm nhấn truyền cảm hứng của mùa giải.

Bà Anh Võ, Tổng giám đốc Sunrise Events Vietnam, đại diện ban tổ chức chia sẻ: “Điều đáng quý khi mùa giải khép lại là những bước tiến mà mỗi người mang về: một thành tích mới, lần đầu hoàn thành cuộc đua hay động lực để tiếp tục tập luyện. Cùng với đó là sự gắn bó của gia đình, các CLB và người dân địa phương, góp phần tạo nên một tuần lễ thể thao mang dấu ấn riêng của Phú Quốc.

Hướng tới mùa thứ năm, chúng tôi muốn phát triển từ chính những giá trị ấy, tiếp tục hoàn thiện chất lượng thi đấu và trải nghiệm để cả vận động viên lẫn người đồng hành đều có lý do trở lại”.

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KHÁNH VÂN