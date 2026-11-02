Khởi động giải ba môn phối hợp IRONMAN 70.3 tại Vịnh Hạ Long

Vịnh Hạ Long sẽ trở thành điểm đến mới của giải ba môn phối hợp IRONMAN 70.3, hứa hẹn mang đến trải nghiệm thi đấu độc đáo giữa thiên nhiên kỳ vĩ.

IRONMAN 70.3 Vịnh Hạ Long sẽ mang đến thử thách ba môn phối hợp trên tổng cự ly 113 km (70,3 dặm). Ảnh: BTC

Ngày 2-11-2026, giải IRONMAN 70.3 Vịnh Hạ Long chính thức được công bố, đánh dấu sự góp mặt của một điểm đến mới đầy ấn tượng tại vùng duyên hải Bắc Bộ Việt Nam trong hệ thống các giải đấu IRONMAN 70.3 trên toàn thế giới.

Giải tạo cơ hội để các vận động viên cùng gia đình, bạn bè trải nghiệm văn hóa, du lịch và khám phá những nét đặc sắc của địa phương.

Dự kiến diễn ra vào ngày 21-3-2027, mùa giải đầu tiên sẽ chào đón các vận động viên trong nước và quốc tế đến tranh tài giữa khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ của Vịnh Hạ Long, nổi bật với những dãy núi đá vôi, hệ thống đảo và cảnh quan biển đặc trưng.

Được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới lần đầu tiên vào năm 1994, Vịnh Hạ Long sẽ trở thành điểm nhấn đặc biệt trong hành trình thi đấu và trải nghiệm của các vận động viên cùng gia đình, bạn bè. Không chỉ dừng lại ở đường đua, Giải IRONMAN 70.3 Vịnh Hạ Long mang đến cho người tham gia những trải nghiệm khám phá vùng vịnh, thưởng thức ẩm thực địa phương và trải nghiệm các điểm du lịch hấp dẫn khác tại Quảng Ninh cũng như khu vực miền Bắc Việt Nam.

Vịnh Hạ Long sẽ là điểm đến mới của giải ba môn phối hợp IRONMAN 20.3 vào năm 2027.

Bà Michelle Pepper, Giám đốc Điều hành khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Tập đoàn Ironman bày tỏ sự hào hứng khi đưa giải đấu mới đến với một trong những điểm đến nổi bật nhất khu vực.

“Chúng tôi rất hào hứng khi giải chính thức ra mắt tại Vịnh Hạ Long và chào đón cộng đồng vận động viên quốc tế đến với địa danh đặc biệt này. Với cảnh quan núi đá vôi đặc trưng, nền văn hóa phong phú và sự hiếu khách của người dân địa phương, Vịnh Hạ Long hứa hẹn mang đến những trải nghiệm đáng nhớ cho các vận động viên cùng gia đình và bạn bè”, bà Michelle Pepper chia sẻ.

Trải nghiệm đua mới đầy ấn tượng, IRONMAN 70.3 Vịnh Hạ Long sẽ mang đến thử thách ba môn phối hợp trên tổng cự ly 113 km (70,3 dặm), bao gồm 1,9 km bơi, 90 KM đạp xe và 21,1 km chạy bộ.

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KHÁNH VÂN