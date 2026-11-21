Ngày 21-11, phường Lang Biang - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) tổ chức Lễ khai mạc các hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026.

Điểm nhấn thu hút đông đảo người dân và du khách trong dịp cuối tuần là giải đua ngựa không yên, góp phần tôn vinh nét văn hóa truyền thống của đồng bào K’Ho.

Các nài ngựa tham gia tranh tài tại giải đấu

Giải đấu quy tụ 32 nài ngựa đến từ các câu lạc bộ trong vùng tham gia tranh tài. Tại vòng loại, 32 con ngựa được chia thành 8 lượt đua để chọn 8 con về nhất vào bán kết.

Sau đó, các con ngựa tiếp tục chia làm 2 lượt thi đấu nhằm chọn 4 con có thành tích tốt nhất vào chung kết.

Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì và 2 giải ba cho các nài ngựa xuất sắc.

Diễn ra dưới cảnh sắc thơ mộng của núi rừng Tây Nguyên, những màn tranh tài gay cấn ngay từ điểm xuất phát đã thể hiện tinh thần thượng võ, giới thiệu nét sinh hoạt văn hóa truyền thống của đồng bào K’Ho.

Màn đua tranh quyết liệt ngay từ điểm xuất phát

Sự kiện trở thành nét đặc biệt của chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao của địa phương.

Trong khuôn khổ lễ hội, du khách còn được thưởng lãm hội thi trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc và hòa mình vào không khí mùa hội cỏ hồng dưới chân núi.

Giải đấu dưới cảnh sắc thơ mộng của núi rừng Tây Nguyên

Đông đảo người dân và du khách theo dõi giải đua ngựa có từ nhiều năm trước dưới chân núi Langbiang

Cô gái K'Ho tham dự hội thi trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc phường Lang Biang - Đà Lạt

Du khách tranh thủ mùa hội cỏ hồng để có những khung hình đẹp dưới chân núi Langbiang

Ông Cil Poh, Phó Chủ tịch UBND phường Lang Biang - Đà Lạt, cho biết, thông qua các hoạt động trên, địa phương mong muốn tạo thêm những trải nghiệm văn hóa, du lịch đặc sắc phục vụ người dân và du khách. Qua đó, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa bản địa, thúc đẩy liên kết phát triển du lịch; từng bước xây dựng Lang Biang - Đà Lạt trở thành điểm đến hấp dẫn, hội tụ văn hóa bản địa, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng vùng cao nguyên.

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