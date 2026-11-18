Chương trình thi đấu bóng rổ 5x5 và 3x3 tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 thu hút sự quan tâm của người hâm mộ và giới chuyên môn.

Đội bóng rổ nữ TPHCM là ứng viên hàng đầu cho chiếc HCV tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: VBF

Năm nay, nội dung bóng rổ 5x5 có 9 đội nam và 6 đội nữ góp mặt. Theo Ban tổ chức, 9 đội nam đã đăng ký gồm Cần Thơ, Hà Nội, Quân đội, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Tây Ninh, Đồng Nai, Lâm Đồng, TPHCM (chủ nhà).

6 đội nữ gồm Cần Thơ, Hà Nội, Lâm Đồng, Công an Nhân dân, Lào Cai và TPHCM. 4 năm trước, đội nữ TPHCM và đội nam Sóc Trăng (cũ) (nay là Cần Thơ) đã giành HCV nội dung 5x5 tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022. 2 đội bóng tiếp tục là những ứng viên hàng đầu tranh tấm HCV tại nội dung 5x5 môn bóng rổ tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Trong khi đó, nội dung bóng rổ 3x3 thu hút 8 đội nam (Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Nội, Quân đội, Khánh Hòa, Đồng Nai, Lâm Đồng, TPHCM) và 6 đội nữ (Cần Thơ, Hà Nội, Lâm Đồng, Lào Cai, Công an Nhân dân, TPHCM).

Môn bóng rổ 5x5 sẽ diễn ra từ ngày 22 tới 30-11, còn nội dung 3x3 từ ngày 3 tới 6-12 cùng tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (TPHCM).

Theo quy định tại Đại hội, mỗi đơn vị chỉ được đăng ký 1 đội góp mặt tại 1 nội dung. Nội dung 5x5, mỗi đội được quyền đăng ký tối thiểu 10 VĐV, tối đa 16 VĐV, trong khi nội dung 3x3 có tổi thiểu 3 và tối đa 8 VĐV.

Do nội dung nữ 5x5 và 3x3 chỉ có 6 đội tham gia nên Ban tổ chức sẽ tiến hành thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, xếp hạng. 4 đội có kết quả tốt nhất sau lượt đấu vòng tròn sẽ có suất bán kết, tranh chung kết.

Nội dung bóng rổ nam 5x5 và 3x3 sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng theo đúng quy định của ban tổ chức.

MINH CHIẾN