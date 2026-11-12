Liên đoàn bóng rổ Việt Nam quyết tâm xử lý hành vi tiêu cực

Liên đoàn bóng rổ Việt Nam (VBF) đã có thông tin chính thức và khẳng định quyết tâm xử lý các cá nhân liên quan tới tiêu cực do Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa công bố.

Người hâm mộ luôn muốn được theo dõi giải đấu chuyên nghiệp không tiêu cực. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thông báo được Liên đoàn bóng rổ Việt Nam đưa ra ngày 11-11. Theo đó, Công ty cổ phần Bóng rổ Việt Nam, đơn vị điều hành Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam - VBA đã phối hợp với các cơ quan chức năng báo cáo và xem xét áp dụng các hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với những cầu thủ có liên quan tại giải VBA.

Theo đó, các cầu thủ đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) công bố có hành vi tiêu cực dàn xếp tỷ số, bị đình chỉ thi đấu tại các giải do Liên đoàn bóng rổ Việt Nam quản lý.

“Liên đoàn bóng rổ Việt Nam luôn mong muốn tổ chức các giải đấu theo tinh thần thể thao minh bạch, công bằng, đảm bảo tính trung thực và luôn tuân thủ pháp luật. Bất kỳ hành vi vi phạm nào xảy ra, Liên đoàn sẽ ngăn chặn và xử lý đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý các vấn đề liên quan theo đúng quy định”, thông báo từ Liên đoàn bóng rổ Việt Nam chỉ rõ.

Đồng thời, Liên đoàn yêu cầu các nhà quản lý, HLV, cầu thủ, hội viên, trọng tài, CLB phải tham gia nghiêm túc các hoạt động bóng rổ và tuân thủ đúng quy định pháp luật, tuân thủ quy định của Liên đoàn và giải đấu.

Mới đây, Cục Cảnh sát hình sự khởi tố vụ án đánh bạc dưới hình thức cá độ, dàn xếp tỷ số các trận đấu bóng đá và bóng rổ do Vũ Chí Công (tên khác là Vu Chi Konh, 28 tuổi, quốc tịch Ukraine, thường trú tại TPHCM) cầm đầu.

Đáng chú ý, tại các trận đấu VBA mùa giải 2026, cơ quan điều tra xác định Công thuê và trả công cho Võ Hoàng Minh Nhật dàn xếp kết quả một số trận đấu, sau đó cung cấp thông tin kèo cá độ cho Công đánh bạc.

Trong đó, Nhật đã bàn bạc với các cầu thủ Võ Huy Hoàn, Huỳnh Vĩnh Quang (đội Nha Trang Dolphins), Sơn Minh Tâm, Mai Phước Thịnh, Lâm Minh Duy (đội Da Nang Dragons) dàn xếp tỉ số trận đấu giữa 2 đội ngày 15-8-2026.

Ban tổ chức Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam – VBA chính thức có thông báo nội dung xử lý sự việc, khẳng định VBA thượng tôn pháp luật và hợp tác với cơ quan điều tra trong phạm vụ trách nhiệm của mình khi được yêu cầu. VBA sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến vụ việc và phối hợp theo chỉ đạo của Liên đoàn bóng rổ Việt Nam, kiên quyết áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật cao nhất theo đúng Điều lệ giải và quy định pháp luật với bất kỳ trường hợp nào được xác định có vi phạm. VBA khẳng định về tính công bằng, minh bạch của giải đấu khi toàn bộ hệ thống quản lý và chuyên môn trong các mùa giải, đặc biệt mùa giải vừa diễn ra, đã vận hành nghiêm ngặt. VBA sẽ tiếp tục siết chặt các quy định, kỷ luật nội bộ và tăng cường các biện pháp kiểm soát, hệ thống cảnh báo quốc tế để đảm bảo tính trung thực, minh bạch, công bằng cao nhất trong các mùa giải tiếp theo.

MINH CHIẾN