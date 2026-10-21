Bóng rổ Việt Nam tìm thêm tài năng từ giải vô địch quốc gia

10 đội bóng (5 nam, 5 nữ) đã chính thức tranh tài ở giải bóng rổ 5x5 vô địch CLB quốc gia 2026, giúp những nhà quản lý tìm kiếm thêm VĐV tài năng cho các đội tuyển quốc gia.

Các đội bóng đã tham gia Giải bóng rổ vô địch câu lạc bộ quốc gia 2026 tại Hà Nội. Ảnh: VBF

Giải bóng rổ vô địch quốc gia 2026 diễn ra đến ngày 26-10 tại Nhà thi đấu Thanh Trì (Hà Nội), quy tụ 160 cầu thủ thuộc 10 đội bóng nam, nữ.

Nội dung nam có 5 đội tham dự gồm Quân chủng Phòng không - Không quân, Hanoi Wolves, Đà Nẵng, 3F Cần Thơ by BDA và CDUNK. Nội dung nữ cũng có 5 đội: W.DWARF by VNSPORT, Hà Nội, Công an Nhân dân, MVG Lào Cai 1 và MVG Lào Cai 2.

Theo ông Đinh Đức Mạnh, phụ trách bộ môn bóng rổ (Cục TDTT Việt Nam), giải là dịp để các CLB đưa lực lượng mạnh nhất tranh tài, đồng thời giúp ban chuyên môn phát hiện, tuyển chọn những gương mặt triển vọng cho đội tuyển quốc gia.

Năm nay, đội vô địch mỗi nội dung nhận 50 triệu đồng, á quân 30 triệu đồng và hạng ba 15 triệu đồng. Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất nam, nữ có mức thưởng 10 triệu đồng mỗi giải.

Ở những trận đầu tiên, Hà Nội thắng W.DWARF by VNSPORT 60-41 (nữ), 3F Cần Thơ by BDA vượt qua Đà Nẵng 65-55, còn Quân chủng Phòng không - Không quân đánh bại Hanoi Wolves 81-48 (nam).

Giải tiếp tục áp dụng công nghệ xem lại tình huống IRS để hỗ trợ trọng tài. Sau giải, nhiều cầu thủ sẽ chuẩn bị tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 vào tháng 11 tại TPHCM.

MINH CHIẾN