Tuyển bóng rổ nam Việt Nam đặt mục tiêu vào vòng 2 giải tiền vòng loại Asian Cup 2029

12 tuyển thủ của Đội tuyển bóng rổ 5x5 nam Việt Nam đã có mặt tại Mông Cổ sẵn sàng thi đấu Giải tiền vòng loại Asian Cup 2029.

Đội tuyển bóng rổ Việt Nam tự tin thi đấu tại Mông Cổ (Ảnh: VBF)

Ban huấn luyện Đội tuyển bóng rổ 5x5 nam Việt Nam và cầu thủ đã có mặt tại Mông Cổ chuẩn bị tranh tài trận đấu đầu tiên của Giải tiền vòng loại Asian Cup 2029 (Pre-Qualifiers FIBA Asian Cup 2029).

Đến với giải, đội tuyển Việt Nam đăng ký 12 cầu thủ. Ngay khi có mặt tại Mông Cổ, các cầu thủ đã nhanh chóng bước vào tập luyện để làm quen với sân thi đấu. Theo lịch bốc thăm, các trận đấu sẽ khởi tranh vào ngày 28-8 theo giờ địa phương.

Vòng thứ nhất của Giải tiền vòng loại Asian Cup 2029 thu hút 18 đội bóng rổ nam 5x5 đăng ký.

Đội tuyển nam Việt Nam lọt vào Bảng D cùng Thái Lan, Mông Cổ và Fiji. Bảng A có UAE, Kuwait, Oman, Nepal, Bahrain; Bảng B gồm Sri Lanka, Palestine, Kyrgyzstan, Maldives, Kazakhstan; Bảng C gồm Indonesia, Malaysia, Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore.

Vòng 1 các đội sẽ đấu vòng tròn 1 lượt. Sau đó, 3 đội giành kết quả tốt nhất bảng sẽ được trao suất vào vòng 2. Mục tiêu của Đội tuyển bóng rổ 5x5 nam Việt Nam là giành được suất vào vòng 2.

Lịch thi đấu chính thức của đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt ra sân vào các ngày 28-8, 30-8 và 31-8.

MINH CHIẾN