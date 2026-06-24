Đội nam TPHCM vô địch giải bóng rổ trẻ U16 quốc gia 2026

Các cầu thủ bóng rổ trẻ U16 nam TPHCM đã thi đấu xuất sắc tại trận chung kết để lên ngôi vô địch sau trận đấu cuối tại điểm tranh tài ở Đà Nẵng.

Cầu thủ nam U16 TPHCM (áo xanh) đã chơi xuất sắc tại trận chung kết. Ảnh: VBF

Giải bóng rổ trẻ 5x5 U16 quốc gia 2026 đã khép lại với 2 trận chung kết nội dung nam và nữ ở tối ngày 23-6. Cả 2 đại diện của bóng rổ nam, nữ U16 TPHCM đều lọt vào chung kết tranh ngôi vô địch năm nay.

Tại trận chung kết nội dung nam, đội U16 TPHCM đã gặp đối thủ U16 Hà Nội 1 trong cuộc so tài quyết định ngôi vô địch. Trận đấu được diễn ra trước sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả tại nhà thi đấu. Các tay ném của TPHCM đã có chiến thuật hiệu quả khi phòng thủ chắc ở khu vực sân của mình và hạn chế được các pha tiếp rổ của cầu thủ U16 Hà Nội 1.

Khi có bóng thực hiện tấn công ghi điểm trên rổ, các tay ném của đội nam U16 TPHCM thực hiện được sự chuẩn xác của mình.

Ngôi vô địch thuyết phục dành cho đội nam U16 TPHCM. Ảnh: VBF

Trận chung kết nội dung nam đã kết thúc với tỷ số 75-52 nghiêng về đội U16 TPHCM. Chiến thắng đã giúp HLV trưởng Nguyễn Tú Stefan và các học trò có ngôi vô địch giải năm nay. Tại nội dung nam, các đội U16 Công an Nhân dân – News Sports, U16 Đà Nẵng – An Khê đồng hạng ba.

Trong trận đấu quyết định ngôi vô địch nữ, đội U16 TPHCM đã chơi tập trung trước đối thủ nữ U16 Hà Nội 1.

Dẫu vậy, cầu thủ nữ U16 Hà Nội 1 đang có phong độ cao do vậy áp đảo hoàn toàn đối phương và dẫn điểm trong 4 hiệp đấu. Khép lại cuộc tranh tài, đội nữ U16 Hà Nội 1 đã thắng 80-34 để lên ngôi vô địch tại Đà Nẵng lần này.

Xếp hạng chung cuộc tại nội dung nữ, đội U16 Hà Nội 1 vô địch, hạng nhì là U16 TPHCM còn đội U16 Hà Nội 2, U16 Công an Nhân dân – News Sports đồng hạng ba.

MINH CHIẾN