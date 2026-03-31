Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam 2026 chính thức khởi động

Bước sang mùa giải thứ 11, VBA không chỉ nhìn lại hành trình 10 năm bền bỉ xây nền cho bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam, mà còn khẳng định sứ mệnh mới: Nâng tầm bóng rổ Việt Nam ra khu vực, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ và kiến tạo một nền tảng phát triển bền vững cho thể thao nước nhà.

Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) 2026 chính thức khởi động vào trung tuần tháng 5 tới. Ảnh: Quỳnh Mai

Mang chủ đề “Nơi tài năng vươn tầm huyền thoại - Inspiring A New Generation”, mùa giải VBA 2026 là lời khẳng định cho vai trò cầu nối giữa những thế hệ tiên phong đặt nền móng và lớp tài năng kế cận đang sẵn sàng bứt phá. Đây không chỉ là tinh thần của mùa giải mới, mà còn là tuyên ngôn cho chặng đường phát triển tiếp theo của VBA: nuôi dưỡng khát vọng, tiếp lửa đam mê và mở ra cơ hội để những tài năng trẻ viết nên dấu ấn riêng.

VBA 2026 tiếp tục duy trì thể thức thi đấu 5x5 sân nhà - sân khách, với sự góp mặt của 6 đội bóng bao gồm Hanoi Buffaloes, Danang Dragons, Nha Trang Dolphins, Ho Chi Minh City Wings, Saigon Heat và Cantho Catfish. Mùa giải hứa hẹn sẽ tiếp tục mang bầu không khí bóng rổ rực lửa đến nhiều điểm cầu người hâm mộ, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thể thao đỉnh cao tại các thành phố lớn.

Song song đó, VBA cũng giới thiệu Draft Combine Series 2026 – chuỗi hoạt động tuyển chọn vận động viên quy mô nhất từ trước đến nay sẽ diễn ra qua 4 giai đoạn: Scouting Tour tại các trường đại học ở Hà Nội và TP.HCM (29-3 đến 3-4), Rising Camp huấn luyện chuyên sâu (6 đến 8-4), Combine Challenges với chuỗi thử thách cá nhân cùng giải đấu 3x3 (09 đến 11-04) và khép lại bằng sự kiện tuyển chọn VBA Rookie Draft (14-4). Chuỗi hoạt động được kỳ vọng sẽ trở thành cánh cửa mở đường cho lớp tân binh mới, tiếp thêm động lực cho tương lai bóng rổ Việt Nam.

Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) 2026 ra mắt khán giả trong buổi họp báo tại TPHCM.

Kể từ mùa giải 2026, FPT Play nâng cấp chất lượng sản xuất các trận VBA với quy chuẩn từ 9 - 10 máy quay mỗi trận, dự kiến mang đến chất lượng hình ảnh cao nhất lên đến 4K. Đồng thời, FPT Play sẽ triển khai số lượng cố định 2 bình luận viên mỗi trận, thực hiện công tác bình luận chuyên môn ngay tại sân đấu. Bên cạnh đó, FPT Play sẽ phối hợp cùng VBA triển khai nhiều hoạt động đồng hành trên khắp cả nước, xuyên suốt từ giai đoạn trước, trong và sau mỗi mùa giải.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT chia sẻ: “Với chiến lược trẻ hóa và đa dạng hóa nội dung, bóng rổ được xác định là một trong những ưu tiên của FPT Play trong mảng thể thao. Chúng tôi đã, đang và sẽ liên tục mang đến cho người hâm mộ các giải đấu bóng rổ hấp dẫn từ phong trào tới chuyên nghiệp, cả các giải quốc nội lẫn các giải mang tầm vóc châu lục và thế giới. Đồng hành cùng VBA, chúng tôi hướng đến mục tiêu xây dựng hệ sinh thái bóng rổ bền vững, sáng tạo, giàu tính kết nối với người hâm mộ; song song với việc ươm mầm nhiều tài năng bóng rổ trẻ Việt Nam từ khắp mọi miền đất nước.”

FPT Play cũng sẽ ứng dụng các công nghệ tương tác nhằm nâng cao trải nghiệm xem và gia tăng tính kết nối theo thời gian thực với VBA. Từ đó, người hâm mộ không chỉ theo dõi trận đấu, mà còn có thể trực tiếp kết nối và chia sẻ cảm xúc cùng cộng đồng người hâm mộ trên khắp cả nước thông các hoạt động tương tác như bình luận, bình chọn, dự đoán tỉ số, tham gia minigame trong lúc trận đấu diễn ra.

DŨNG PHƯƠNG