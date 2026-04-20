2 đội bóng rổ nam, nữ TPHCM có ngôi á quân giải đội mạnh quốc gia 2026

Các đội bóng rổ nam, nữ TPHCM 1 để thua đáng tiếc tại chung kết nên nhận ngôi quá quân giải vô địch đội mạnh quốc gia 2026.

Đội nam TPHCM 1 có ngôi á quân tại giải đấu năm nay. Ảnh: MINH MINH

Các trận chung kết của giải bóng rổ 5x5 vô địch đội mạnh quốc gia 2026 đã được tranh tài ngày cuối 19-4 tại nhà thi đấu Trung tâm dịch vụ thi đấu thể thao Khánh Hòa.

Trận chung kết nam là cuộc so tài giữa đội TPHCM 1 với Cần Thơ. Dù đã tập trung ghi điểm, tuy nhiên, các cầu thủ nam TPHCM không thể vượt qua đối thủ Cần Thơ. Sau 4 hiệp đấu, đội TPHCM 1 để thua trận đáng tiếc với tỷ số chung cuộc 51-60.

Trong khi đó, cầu thủ nữ TPHCM 1 cũng cố gắng tìm chiến thắng trước đội Cần Thơ trong trận đấu quyết định tranh ngôi vô địch. Dù vậy, các cô gái của TPHCM 1 chấp nhận thua với tỷ số 37-62 tại trận chung kết.

Ở giải năm nay, đội nữ TPHCM 1 đăng ký đội hình với các gương mặt Bùi Kim Nhạn, Nguyễn Thị Tiểu Duy, Bùi Thị Huyền Trang, Đặng Thị Cẩm Linh, Văn Thu Thảo, Tôn Bích Ân, Nguyễn Vân Anh, Nguyễn Võ Bảo Ngọc, Hà Thanh Ngân, Nguyễn Thị Cẩm Tiên, Phan Thị Hồng Tuyết và Nguyễn Kim Anh. Trong khi đó, đội nam TPHCM 1 có các cầu thủ Lê Hiếu Thành, Lê Ngọc Tú, Dư Minh An, Lê Khắc Đăng Khoa, Phạm Hiền Tài, Young Duong Jusin, Huỳnh Trực Nhân, Trần Ngọc Bình, Đỗ Thái Khánh Cương, Lê Quang, Dương Đức Trí, Đinh Quang Dương.

Tại giải năm nay, các đội nhận vị trí hạng 3 là Phòng không Không quân, Hà Nội (nam) và Lâm Đồng, Hà Nội (nữ). Giải đấu ghi nhận nội dung nam và nữ cùng có 6 đội tham dự.

