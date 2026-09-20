Bảng tổng sắp huy chương ASIAD tối 20-9: Trung Quốc thống trị với 11 HCV, Việt Nam xếp thứ 18

Ngày thi đấu chính thức đầu tiên của ASIAD không có gì ngạc nhiên khi Trung Quốc thống trị Bảng tổng sắp huy chương với 11 HCV, 6 HCB và 3 HCĐ.

Các VĐV Trung Quốc giành HCV ở các môn: 5 môn phối hợp hiện đại (2 HCV), bắn súng (1 HCV), bơi lội (6 HCV), 3 môn phối hợp (1 HCV) và wushu (1 HCV). Họ xếp đầu Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 - ngày thi đấu đầu tiên hoàn toàn xứng đáng.

Trong khi đó, các VĐV chủ nhà Nhật Bản giành được HCV ở các môn đấu: karate (1 HCV), bắn súng (1 HCV), soft tennis (2 HCV), bơi lội (1 HCV) và 3 môn phối hợp (cũng là 1 HCV).

Nhật Bản tiếp tục cho thấy họ vẫn là đoàn thể thao bền bỉ đeo bám Trung Quốc trên Bảng tổng sắp huy chương các kỳ ASIAD.

Xếp thứ 3 trên Bảng tổng sắp huy chương ASIAD là Hàn Quốc với 4 HCV trong các môn bóng rổ (bóng rổ nam 5v5), 5 môn phối hợp hiện đại (2 HCV) và môn thể thao mới teqball.

Kazakhstan xếp thứ 4 với 4 HCV như chủ nhà Nhật Bản nhưng có số HCB ít hơn (0 so với 3). Các HCV của Kazakhstan đến ở các môn đua xe đạp (2 HCV), karate (2 HCV).

Thái Lan và Myanmar là 2 đoàn thể thao đến từ Đông Nam Á đầu tiên giành HCV tại ASIAD 20. Họ tạm xếp thứ 5 và thứ 6 trên Bảng tổng sắp huy chương sau ngày thi đấu đầu tiên. Thái Lan có tới 3 HCV (đều trong môn teqball), còn Myanmar giành HCV môn teqball.

Với 2 HCĐ trong các môn đấu karate và teqball, Việt Nam tạm xếp hạng 18 sau ngày thi đấu chính thức đầu tiên, đồng hạng với Campuchia, Saudi Arabia và Malaysia.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 (cập nhật tối 20-9)

Thành tích của các đoàn thể thao xếp hạng 18

Việt Nam 2 HCĐ (teqball và karate) Campuchia 2 HCĐ (teqball) Saudi Arabia 2 HCĐ (karate) Malaysia 2 HCĐ (karate)

Đ.Hg.