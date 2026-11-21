Môn cờ tướng tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đã họp kỹ thuật trước khi khởi tranh và 2 kỳ thủ hàng đầu Việt Nam là Lại Lý Huynh, Nguyễn Thành Bảo góp mặt.

Lại Lý Huynh thi đấu cho đội TPHCM tại kỳ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: VXF

Môn cờ tướng trong khuôn khổ Đại hội lần này được tổ chức tại khách sạn Grand Palace, phường Vũng Tàu (TPHCM) với sự góp mặt của 152 kỳ thủ từ 12 đơn vị cả nước dự tranh gồm: Bắc Ninh, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đà Nẵng, Gia Lai, Hà Nội, Huế, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thái Nguyên và TPHCM (chủ nhà).

Trong kỳ Đại hội lần này, kỳ thủ số 1 của cờ tướng Việt Nam là Lại Lý Huynh (TPHCM) được kỳ vọng sẽ giành những tấm HCV quan trọng nhất cho đội chủ nhà.

Cùng tại giải, kỳ thủ nhiều kinh nghiệm Nguyễn Thành Bảo (Đồng Nai) được đánh giá là đối trọng tranh chấp huy chương trước Lại Lý Huynh.

Lại Lý Huynh sẽ tập trung thi đấu nội dung đôi nam cờ tiêu chuẩn và đôi nam cờ nhanh tại Đại hội.

Môn cờ tướng tại Đại hội tổ chức 10 nội dung gồm cá nhân cờ tiêu chuẩn nam, nữ; đôi nam nữ cờ nhanh; đồng đội nam cờ nhanh truyền thống, cờ truyền thống; đồng đội nữ cờ truyền thống; đôi nam cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh; đôi nữ cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh.

Theo điều lệ, sau khi có danh sách chính thức, nội dung cá nhân và đồng đội thi đấu 9 ván theo hệ Thụy Sỹ. Ở nội dung đôi, các cặp kỳ thủ thi đấu đối kháng theo từng bàn. Bốn đôi có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào bán kết, cạnh tranh những tấm vé vào chung kết. Trường hợp có kết quả hòa, thứ hạng sẽ được xác định dựa trên thành tích tại vòng đấu trước đó.

Nội dung đôi nam nữ thi đấu đối kháng từng cặp đấu nam với nam, nữ với nữ và chọn 4 đôi vào bán kết, chung kết.

Theo lịch, các kỳ thủ thi đấu từ ngày 22 đến 28-11. Trong đó, nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân, đôi nam, đôi nữ và đồng đội nam, đồng đội nữ cờ truyền thống sẽ khởi đầu tại Đại hội.

MINH CHIẾN