Muay Việt Nam giành 20 huy chương tại giải trẻ thế giới 2026

Các gương mặt triển vọng của muay Việt Nam hoàn thành thi đấu Giải vô địch trẻ thế giới 2026 với tổng thành tích 20 huy chương.

Đội muay trẻ Việt Nam hoàn thành chương trình thi đấu tại Hy Lạp. Ảnh: MUAY VIETNAM

Giải đấu đã khép lại ngày 16-11 theo giờ địa phương tại Hy Lạp và chúng ta giành 20 huy chương (3 HCV, 6 HCB, 11 HCĐ) chung cuộc.

Trong đó, 3 tấm HCV tới từ kết quả thi đấu của VĐV Nguyễn Trần Kim Cương (wai kru, U10), Trần Huỳnh An Nhiên (wai kru U12) và Mê Thị Vân (42kg, U18 nữ).

Tại trận chung kết đối kháng hạng cân 42kg nữ, Mê Thị Vân xuất sắc vượt qua đối thủ Risha Althea Amoguis (Philippines) lên ngôi vô địch. Năm ngoái, Mê Thị Vân đạt HCB tại Giải vô địch trẻ thế giới 2025.

Ngoài kết quả trên, các tấm HCB của Đội tuyển muay trẻ Việt Nam tới từ thành tích của Nguyễn Trần Kim Cương (30kg, U10), Lý Sử Lâm (wai kru, U10), Phạm Bảo Nam (58kg nam, U14), Dương Gia Hân (38kg, U16), Đinh Văn Đức Anh (wai kru, U18) và Mê Thị Vân – Hà Bảo Ngọc (mai muay, U18).

Các võ sĩ Trần Huỳnh An Nhiên, Phạm Trần Bảo An, Võ Phan Phúc Lợi, Ngô Đức Thịnh, Kiều Thị Kim Ngân, Bành Thế Minh, Chu Hoàng Phi Long, Hà Quỳnh Hương... là những người trong danh sách đạt HCĐ.

Năm nay, giải thu hút hơn 50 đội tuyển trên toàn thế giới tham gia các nội dung đối kháng nam, nữ và biểu diễn theo từng nhóm tuổi quy định.

Với thành tích đạt được, Đội tuyển muay trẻ Việt Nam xếp hạng 13 toàn đoàn.

Dẫn đầu thành tích để có vị trí số 1 là đoàn Nga với 43 HCV, 22 HCB, 16 HCĐ. Hạng nhì thuộc về đoàn Belarus (20 HCV, 25 HCB, 18 HCĐ) và hạng ba là Kazakshtan (13 HCV, 15 HCB, 21 HCĐ).

Đội muay trẻ Thái Lan giành 11 HCV, 5 HCB, 7 HCĐ để đứng hạng 5.

MINH CHIẾN