Nhà vô địch muay thế giới Hữu Hiếu quyết chinh phục HCV Đại hội

Võ sĩ muay Huỳnh Hà Hữu Hiếu được kỳ vọng sẽ có tấm huy chương cao nhất trên sân nhà TPHCM tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Huỳnh Hà Hữu Hiếu (đai xanh) là nhà vô địch thế giới nên rất tự tin tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: IFMA

Trong 5 võ sĩ nữ của đội muay TPHCM tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, Huỳnh Hà Hữu Hiếu được đánh giá là gương mặt sáng giá nhất cho mục tiêu giành HCV. Tuy nhiên, nhà vô địch thế giới vẫn thận trọng trước sự cạnh tranh của những võ sĩ hàng đầu cả nước. “Tôi sẽ tập trung, thi đấu bằng khả năng tốt nhất của bản thân”, Hữu Hiếu khẳng định.

Tại Đại hội năm 2022, Hữu Hiếu từng bất ngờ thất bại trước Võ Thị Trinh (Đà Nẵng) ở môn kickboxing, qua đó lỡ cơ hội giành huy chương. Kỷ niệm này trở thành bài học để cô chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho lần tranh tài năm nay.

Sau 4 năm, Hữu Hiếu trở lại Đại hội với vị thế khác. Cô đã giành HCV giải muay vô địch thế giới và châu Á năm 2025, đồng thời bảo vệ thành công ngôi vô địch thế giới hạng 45kg nữ vào tháng 9-2026. Dù sở hữu nhiều danh hiệu quốc tế và quốc gia, HCV Đại hội thể thao toàn quốc vẫn là thành tích cô khao khát chinh phục.

Hữu Hiếu (cầm bảng) đã giành HCV tại Giải vô địch thế giới 2026 mới đây. Ảnh: MUAYVN

Để hướng đến mục tiêu này, Hữu Hiếu được ban huấn luyện đội muay TPHCM chú trọng hoàn thiện kỹ thuật, tăng cường sức bền nhằm duy trì phong độ trong suốt giải đấu. Theo cô, thể lực là yếu tố quan trọng để đáp ứng lịch thi đấu kéo dài và cạnh tranh với các đối thủ mạnh.

Phong độ ổn định cùng kinh nghiệm thi đấu quốc tế giúp Hữu Hiếu được kỳ vọng mang về thành tích cao cho thể thao TPHCM.

Môn muay Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 tiến hành họp kỹ thuật ngày 21-10, với sự tham dự của 187 võ sĩ (112 nam, 75 nữ) đến từ 21 đơn vị trên cả nước.

Đội chủ nhà TPHCM tham gia 5 hạng cân nữ (45kg, 48kg, 51kg, 54kg, 63,5kg) và 8 nội dung nam (48kg, 51kg, 54kg, 57kg, 60kg, 63,5kg, wai kru, mai muay). Đội Hà Nội là đơn vị duy nhất đăng ký dự đủ các nội dung, dù võ sĩ Bùi Yến Ly (Hà Nội) đã giải nghệ. Môn Muay thi đấu chính thức từ 22 tới 29-10.

MINH CHIẾN