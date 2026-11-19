Trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (phường Xuân Hoà), đội tuyển cầu lông TPHCM đã thi đấu đầy bản lĩnh để giành trọn 2 tấm HCV nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026.

Ngày 19-11, môn cầu lông tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 đã khép lại các nội dung đồng đội bằng 2 trận chung kết hấp dẫn. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, TPHCM trở thành tâm điểm khi góp mặt ở cả 2 trận tranh HCV.

Ở nội dung đồng đội nam, tuyển TPHCM đối đầu đại diện của Lâm Đồng. Dù được đánh giá cao hơn, các tay vợt chủ nhà vẫn nhập cuộc thận trọng trước đối thủ sở hữu nhiều gương mặt giàu tiềm năng. Ngay trận đơn đầu tiên, Nguyễn Hải Đăng tạo lợi thế khi vượt qua Nguyễn Tất Duy Lợi với tỷ số 21-13, 21-8.

Hải Đăng thi đấu bản lĩnh trong trận đơn mở màn. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tiếp nối khí thế ấy, Nguyễn Thiên Lộc thể hiện phong độ ổn định để đánh bại Đồng Quang Huy 21-11, 21-7, đưa TPHCM tiến gần đến chức vô địch. Ở trận đơn thứ 3, Phan Phúc Thịnh khép lại màn trình diễn hoàn hảo bằng chiến thắng 21-18, 21-9 trước Trần Đình Mạnh. Thắng chung cuộc 3-0 sau 3 trận đơn, đội nam TPHCM không cần thi đấu các trận đôi nhưng vẫn đủ điểm đăng quang, mang về tấm HCV đầy cảm xúc cho đoàn chủ nhà.

Đông đảo khán giả đến theo dõi tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương. Ảnh: Hoàng Triều

Nếu trận chung kết nam diễn ra nhanh chóng thì cuộc tranh tài ở nội dung đồng đội nữ lại hấp dẫn đến nghẹt thở. Tuyển TPHCM và Hà Nội cho thấy sự cân bằng về lực lượng khi liên tục tạo nên những màn rượt đuổi tỷ số kịch tính.

Vũ Thị Trang và Vũ Thị Anh Thư giành chiến thắng trong 2 trận đơn. Tuy nhiên, Hà Nội nhanh chóng đáp trả khi Bùi Bích Phương đánh bại Lê Ngọc Vân. Đến trận đôi thứ 4, cặp Bích Phương, Vũ Thị Chinh tiếp tục tỏa sáng để đưa Hà Nội cân bằng tỷ số 2-2.

Vũ Thị Trang, Vũ Thị Anh Thư thắng đại diện Hà Nội trong trận đôi quyết định. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Mọi áp lực dồn vào trận quyết định giữa cặp Vũ Thị Trang, Anh Thư và bộ đôi Lê Thu Huyền, Nguyễn Thị Thảo Ly. Sau 3 séc đấu căng thẳng cùng nhiều pha cầu giằng co, các tay vợt TPHCM đã giành chiến thắng 2-1, ấn định tỷ số chung cuộc 3-2.

Một số hình ảnh trong ngày thi đấu chung kết đồng đội (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

NGUYỄN ANH - HOÀNG TRIỀU