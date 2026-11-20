Golfer Nguyễn Tuấn Anh được giới chuyên môn dự báo đủ khả năng tranh vị trí số 1 cá nhân nam môn golf tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Nguyễn Tuấn Anh được tin tưởng có kết quả tốt tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: VGA

Môn golf tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 chỉ quy tụ 35 golfer tranh tài nội dung nam, tổ chức từ ngày 23 tới 28-11.

Đương kim vô địch quốc gia Nguyễn Tuấn Anh tiếp tục góp mặt thi đấu cho đội golf Hà Nội tại Đại hội và hướng tới mục tiêu tranh HCV. 4 năm trước, golf thủ này chơi cho đội TPHCM tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022.

Chung sức với Nguyễn Tuấn Anh tại Đại hội lần này còn có các golfer Trần Lê Duy Nhất, Nguyễn Nhất Long và Nguyễn Trọng Hoàng.

Trong khi đó, đội golf chủ nhà TPHCM đã đăng ký 4 golf thủ nam thi đấu gồm Phạm Quốc Phương, Hồ Anh Huy, Yang Jung Soo, Trần Thế Bảo.

Năm nay, đội golf Công an Nhân dân lần đầu tham gia tranh tài. Đội hình của họ có gương mặt được chú ý là Đỗ Hồng Giang. Đây là VĐV đã giành HCV cá nhân nam ở Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022.

Các golfer nam và nữ tại Đại hội sẽ thi đấu đấu gậy qua 3 vòng (54 hố), không áp dụng điểm chấp. VĐV có tổng số gậy thực tế thấp nhất sẽ được trao HCV cá nhân.

Sau 54 hố cá nhân, kết quả của 3 golfer nam và 2 golfer nữ thành tích tốt nhất mỗi đơn vị được dùng để xếp hạt giống cho nội dung đồng đội. Trong đó, 8 đội dẫn đầu ở mỗi bảng nam và nữ giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.

Môn Golf sẽ diễn ra trên sân Vinpearl Golf Leman (TPHCM). Năm nay, kết quả thi đấu của VĐV cũng được tính là thành tích Giải vô địch quốc gia – báo Tiền Phong 2026.

Danh sách 35 golf thủ nam được đăng ký thi đấu: Trần Lê Duy Nhất, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Nhất Long, Nguyễn Trọng Hoàng (Hà Nội); Nông Quốc Khánh, Nguyễn Đặng Minh, Đào Văn Hoàn, Đỗ Hồng Giang (Công an Nhân dân); Nguyễn Đức Sơn, Vương Nam A, Nguyễn Huy Hùng (Thanh Hóa); Nguyễn Vương Hùng, Lê Việt Cường, Lê Anh Quang, Dương Đức Mạnh (Phú Thọ); Phạm Quốc Phong, Hồ Anh Huy, Yang Jung Soo, Trần Thế Bảo (TPHCM); Nguyễn Văn Hòa, Đoàn Văn Nam, Phạm Văn Dụ, Đỗ Khánh Hưng (Hải Phòng); Nguyễn Văn Long, Âu Văn Sơn, Nguyễn Việt Dũng, Dương Văn Vinh (Bắc Ninh); Nguyễn Hữu Quyết, Nguyễn Xuân Hồng, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Việt Hồ (Nghệ An); Nguyễn Nam Thắng, Bùi Văn Hoành, Nguyễn Đình Khôi, Trịnh Phương Nam (Cần Thơ).

MINH CHIẾN