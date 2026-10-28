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Golfer Việt Nam dự giải Châu Á-Thái Bình Dương 2026

SGGPO

Đội tuyển golf Việt Nam góp mặt 3 golfer tranh tài Giải vô địch nghiệp dư châu Á - Thái Bình Dương 2026 (Asia-Pacific Amateur Championship 2026) tổ chức ở New Zealand.

Golf thủ Hồ Anh Huy là 1 trong 3 đại diện của Việt Nam thi đấu Giải vô địch nghiệp dư châu Á - Thái Bình Dương 2026
Golf thủ Hồ Anh Huy là 1 trong 3 đại diện của Việt Nam thi đấu Giải vô địch nghiệp dư châu Á - Thái Bình Dương 2026

Đội hình golf Việt Nam gồm Hồ Anh Huy, Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Anh Hòa có mặt tại New Zealand sẽ thi đấu từ ngày 29-10 tới 1-11, theo giờ địa phương. Theo quy định, các golfer tranh tài theo thể thức đấu gậy (stroke play), gồm 4 vòng với tổng cộng 72 hố.

Sau 2 vòng đầu tiên, Ban tổ chức sẽ tiến hành cắt loại để chọn các golfer giữ thành tích tốt nhất tiếp tục thi đấu 2 vòng cuối. Golfer vô địch tại New Zealand sẽ nhận suất tham dự Masters Tournament 2027 và The Open Championship, dự kiến tổ chức trên sân Old Course tại St Andrews (Scotland).

Năm ngoái, Lê Khánh Hưng và Nguyễn Đức Sơn là 2 đại diện của Việt Nam đã dự Asia - Pacific Amateur Championship 2026. Tại đó, Khánh Hưng đạt kết quả ấn tượng đứng hạng T5 (điểm -11) sau 4 vòng đấu nhưng năm nay anh vắng mặt.

Tuy nhiên, Nguyễn Tuấn Anh, Hồ Anh Huy, Nguyễn Văn Hòa vẫn có cơ hội đạt được kết quả tốt nhất tại New Zealand. Tháng 9 năm nay, 3 golfer này đã đại diện cho đội tuyển golf Việt Nam thi đấu Nomura Cup 2026 diễn ra tại Trung Quốc.

Giải vô địch nghiệp dư châu Á - Thái Bình Dương 2026 tại New Zealand thu hút 121 golfer nam tham gia thi đấu. Golfer Thái Lan từng vô địch giải năm ngoái là Fifa Laopakdee tiếp tục góp mặt năm nay.

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MINH CHIẾN

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