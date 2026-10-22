Golf Việt Nam trước cuộc đua không Anh Minh, Khánh Hưng

2 golfer nổi danh Nguyễn Anh Minh và Lê Khánh Hưng sẽ không tranh tài môn golf Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Golfer Nguyễn Anh Minh sẽ không dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: VGA

Hai golfer Nguyễn Anh Minh và Lê Khánh Hưng từng góp mặt tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022, lần lượt cùng đội Hà Nội giành HCV và đội TPHCM đoạt HCĐ đồng đội nam. Tuy nhiên, do đang học tập và thi đấu tại Mỹ, cả hai nhiều khả năng vắng mặt ở kỳ đại hội năm nay.

Môn golf tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 diễn ra từ ngày 23 đến 28-11 trên sân Vinpearl Golf Léman (TPHCM). Đây là lần đầu sân golf này đăng cai đại hội. Kết quả thi đấu đồng thời được tính cho Giải vô địch golf quốc gia 2026.

Các golfer tranh 4 bộ huy chương gồm cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ. Mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 4 VĐV nam và 3 VĐV nữ.

Nội dung cá nhân áp dụng thể thức đấu gậy, không tính điểm chấp, qua 3 vòng với tổng cộng 54 hố. Golfer có tổng số gậy thấp nhất giành HCV. Ban tổ chức có thể hủy kết quả một hoặc nhiều vòng nếu điều kiện thời tiết, sân đấu không bảo đảm.

Ở nội dung đồng đội, các đội thi đấu đối kháng loại trực tiếp, gồm 3 trận đơn nam hoặc 2 trận đơn nữ. Mỗi trận thắng được 1 điểm, hòa 0,5 điểm và thua không có điểm.

MINH CHIẾN