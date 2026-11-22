Môn boxing (quyền Anh) sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 23-11 tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TPHCM), hứa hẹn mang đến những màn so găng kịch tính và hấp dẫn giữa các võ sĩ hàng đầu cả nước.

Nguyễn Thị Tâm là võ sĩ hàng đầu tham dự môn boxing tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Bắt buộc kiểm tra giới tính nội dung nữ

Ngày 22-11 tại TPHCM, Ban chuyên môn môn boxing Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đã họp kỹ thuật, bốc thăm thi đấu các hạng cân đăng ký tranh tài.

Theo quy định của Điều lệ, tất cả võ sĩ dự nội dung nữ đều phải kiểm tra giới tính bằng kỹ thuật PCR (AZF) mới đủ điều kiện tranh tài. Đồng thời, võ sĩ nữ cam kết không mang thai trước thi đấu.

Sau khi thu nhận đăng ký và kiểm tra hồ sơ đúng quy định, môn boxing Đại hội có 236 võ sĩ từ 29 đơn vị tham gia. Trong đó, số võ sĩ tham dự nội dung nữ là 104.

Theo quy định hiện hành, việc kiểm tra giới tính võ sĩ dự nội dung nữ trong các giải đấu chính thức môn boxing được Tổ chức quyền Anh thế giới - World Boxing thông báo từ tháng 8-2025.

Yêu cầu kiểm tra giới tính nhằm đảm bảo an toàn cho tất cả võ sĩ tham gia và tạo ra một sân chơi công bằng cho cả nam và nữ. Bên cạnh đó, tất cả VĐV nữ trên 18 tuổi muốn tham gia giải đấu do World Boxing sở hữu hoặc cấp phép đều phải xét nghiệm sàng lọc gen PCR (phản ứng chuỗi polymerase) hoặc xét nghiệm tương đương về mặt y tế chức năng một lần duy nhất trong đời để xác định giới tính khi sinh và điều kiện tham gia thi đấu.

Theo tiêu chí chuyên môn, VĐV được xác định là nam nếu có nhiễm sắc thể Y (gen SRY) hoặc mắc tình trạng khác biệt về phát triển giới tính (DSD) có biểu hiện nam hóa, sẽ đủ điều kiện thi đấu.

Trong khi đó, VĐV được xác định là nữ khi sinh, có bộ nhiễm sắc thể XX, không mang vật chất di truyền nhiễm sắc thể Y (gen SRY), hoặc mắc DSD không có biểu hiện nam hóa.

Đây là lần đầu tiên môn boxing của Đại hội thể thao toàn quốc tại Việt Nam chính thức áp dụng quy định kiểm tra giới tính của võ sĩ nữ, theo quy chuẩn quốc tế.

Đông đảo gương mặt hàng đầu góp mặt

Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 giới hạn độ tuổi thi đấu từ 19 tới 40 tuổi. Trong đó, VĐV nam tranh tài 14 hạng cân từ 44kg tới trên 92kg và VĐV nữ thi đấu 13 hạng cân từ 42kg tới trên 81kg.

Môn boxing luôn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ và giới chuyên môn qua nhiều lần giải quốc gia và Đại hội thể thao toàn quốc tổ chức. Năm nay, nhóm võ sĩ vừa dự Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) gồm Nguyễn Thị Tâm, Lưu Diễm Quỳnh, Nguyễn Đức Ngọc, Hà Thị Linh, Võ Thị Kim Ánh, Hoàng Thị Ngọc Mai đã được đăng ký tranh tài tại Đại hội.

Ngoài họ, Nguyễn Văn Đương, Bùi Phước Tùng, Nguyễn Minh Cường, Nguyễn Linh Phụng, Trần Quang Lộc… là các tay đấm có trình độ từng dự SEA Games 33-2025 cũng sẽ tham gia Đại hội.

Phụ trách bộ môn boxing (Cục TDTT Việt Nam), ông Đàm Công Điền khẳng định: “Công tác giám sát chuyên môn sẽ được đảm bảo kỹ lưỡng tại Đại hội thể thao toàn quốc năm nay. Tính chất thi đấu tranh huy chương luôn tạo ra những trận đấu giằng co quyết liệt. Vì vậy, Ban trọng tài gồm các trọng tài quốc gia được phân công làm nhiệm vụ”.

3 đơn vị đăng ký lực lượng VĐV boxing dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đông đảo nhất là chủ nhà TPHCM (24 VĐV), Hà Nội (22) và Quân đội (20).

MINH CHIẾN