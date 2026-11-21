Tối 21-11, Công viên Bờ sông Sài Gòn sẽ trở thành sân khấu của lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Với hơn 1.500 người tham gia biểu diễn, chương trình mang chủ đề “Khát vọng Vinh quang” hứa hẹn tạo dấu ấn bằng những màn trình diễn thể thao trên mặt nước, công nghệ ánh sáng hiện đại và hành trình rước đuốc độc đáo qua các địa danh lịch sử của TPHCM.

Chương trình nghệ thuật quy mô lớn tạo nên dấu ấn đặc biệt trong lịch sử các kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc. Ảnh: PHONG NGHỊ

Dòng sông kể chuyện phương Nam

Điểm đáng chờ đợi của lễ khai mạc năm nay là cách đưa không gian sông Sài Gòn trở thành một phần của sân khấu biểu diễn. Thay vì bó hẹp trong khuôn khổ sân vận động, chương trình khai thác cảnh quan sông nước, kết hợp nghệ thuật trình diễn và công nghệ hiện đại để tạo nên một đêm hội nhiều màu sắc.

Chương trình nghệ thuật được chia thành hai phần chính. Mở đầu là chương “Những dòng sông hội tụ”, tái hiện hành trình hình thành và phát triển của vùng đất phương Nam qua 6 cảnh diễn: “Giọt nguồn”, “Xuôi dòng”, “Khí phách”, “Hợp lưu”, “Đô thị bên sông” và “Vươn khơi”.

Ngọn lửa truyền thống của Đại hội được rước từ khu vực Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, đi qua những địa danh giàu giá trị lịch sử và biểu tượng phát triển của thành phố như: Bến Nhà Rồng, Bến Bạch Đằng, Cột cờ Thủ Ngữ và khu vực Ba Son, trước khi tiến về khu vực sân khấu chính. Ảnh: PHONG NGHỊ

Lấy hình tượng dòng sông làm mạch kể xuyên suốt, các tiết mục đưa khán giả trở về với những lớp trầm tích lịch sử, văn hóa của vùng đất phương Nam, từ buổi đầu khai phá đến diện mạo đô thị hiện đại. Hình ảnh những dòng sông gặp gỡ cũng gợi lên sự hội tụ của các vùng miền, nơi vận động viên từ khắp cả nước cùng góp mặt trong ngày hội thể thao lớn.

Tiếp nối là chương “Vươn vai Phù Đổng”, mang màu sắc trẻ trung, sôi động hơn. Hình tượng Thánh Gióng được lựa chọn làm biểu trưng cho sức mạnh, ý chí và khát vọng vươn lên của người Việt Nam. Từ tinh thần thể thao học đường đến đấu trường thành tích cao, hành trình trưởng thành của các thế hệ vận động viên được thể hiện qua ngôn ngữ nghệ thuật tổng hợp, gửi gắm khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới.

Công viên Bờ sông Sài Gòn và không gian mặt nước sông Sài Gòn làm địa điểm tổ chức thể hiện dấu ấn đổi mới trong tư duy tổ chức sự kiện, khai thác hiệu quả không gian đô thị, cảnh quan sông nước và những giá trị văn hóa - lịch sử đặc trưng của TPHCM. Ảnh: PHONG NGHỊ

Mãn nhãn với những màn trình diễn trên sông

Một trong những điểm nhấn dễ thu hút sự chú ý của khán giả là các màn biểu diễn thể thao trên mặt nước và không gian ngoài trời. Những màn trình diễn jetski, flyboard, lướt ván phản lực, dù lượn và patin được kết hợp cùng âm nhạc, ánh sáng, tạo nên nhịp điệu sôi động cho chương trình.

Sự xuất hiện của các môn thể thao giàu tính trình diễn sẽ mang đến màu sắc khác biệt cho sân khấu khai mạc. Những pha tăng tốc trên mặt nước, màn bay cao của flyboard hay các đội hình biểu diễn trên không được kỳ vọng tạo nên những hình ảnh ấn tượng bên dòng sông Sài Gòn.

Một trong những điểm nhấn nổi bật và mang tính biểu tượng của Lễ khai mạc là nghi thức rước đuốc Đại hội trên sông Sài Gòn. Đây là cách thức tổ chức mới, tạo dấu ấn riêng so với không gian tổ chức truyền thống tại các sân vận động, đồng thời kết nối những địa danh lịch sử với diện mạo đô thị hiện đại của TPHCM. Ảnh: PHONG NGHỊ

Đặc biệt, nghi thức rước đuốc Đại hội được dàn dựng thành một hành trình trên sông. Ngọn lửa truyền thống xuất phát từ khu vực Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM, đi qua Bến Nhà Rồng, Bến Bạch Đằng, Cột cờ Thủ Ngữ và khu vực Ba Son trước khi tiến về sân khấu chính.

Tham gia hành trình có 36 VĐV đại diện 36 đoàn và 10 VĐV tiêu biểu của TP.HCM. Đoàn rước đuốc còn có sự đồng hành của thuyền buồm, du thuyền, mô tô nước và các đội hình biểu diễn flyboard, dù lượn. Sự kết hợp giữa những phương tiện trên sông và màn trình diễn trên không hứa hẹn tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đêm khai mạc.

Ngọn lửa Đại hội tượng trưng cho tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó, khát vọng chiến thắng, truyền tải thông điệp về sự tiếp nối, cống hiến và vươn tới những đỉnh cao mới của các thế hệ vận động viên Việt Nam. Ảnh: PHONG NGHỊ

Khi ngọn đuốc được đưa về sân khấu chính và đài lửa Đại hội bừng sáng, nghi thức khai mạc sẽ chính thức hoàn tất. Tiếp đó là màn diễu hành của 36 đoàn thể thao, đại diện 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội, cùng các nghi thức rước cờ, tuyên thệ của vận động viên và trọng tài.

Sau 20 năm trở lại với vai trò chủ nhà, TPHCM kỳ vọng mang đến một lễ khai mạc mang dấu ấn riêng, kết nối lịch sử, văn hóa với diện mạo đô thị hiện đại. Bên dòng sông Sài Gòn, tinh thần thể thao và khát vọng vươn lên của các đoàn vận động viên sẽ cùng hội tụ, mở màn cho ngày hội thể thao lớn nhất cả nước.

Lễ khai mạc có màn diễu hành của 36 đoàn thể thao đại diện cho 34 tỉnh, thành phố và 2 ngành Công an, Quân đội, cùng lực lượng trọng tài tham gia điều hành các môn thi đấu.

VÕ QUỐC