Đoàn thể thao TPHCM tiếp tục giữ ngôi đầu bảng tổng sắp Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, hơn Hà Nội 4 HCV. Phía sau hai ứng viên dẫn đầu, Công an nhân dân, Cần Thơ, Hải Phòng và Quân đội cũng tạo được dấu ấn, khiến cuộc cạnh tranh huy chương ngày càng sôi động.

Đoàn thể thao chủ nhà TPHCM gặt hái nhiều HCV hơn Hà Nội để tạm vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp.

Nhiều địa phương tạo dấu ấn

Theo bảng tổng sắp chi tiết, tính đến 15 giờ ngày 20-11, TPHCM dẫn đầu với 36 HCV, 16 HCB và 34 HCĐ. Hà Nội xếp thứ hai với 32 HCV, 27 HCB và 31 HCĐ. Đáng chú ý, đoàn Thủ đô có tổng cộng 90 huy chương, nhiều hơn TPHCM (86), nhưng vẫn đứng sau do kém số HCV. Khoảng cách 4 HCV khiến cuộc đua giữa hai địa phương tiếp tục là tâm điểm của Đại hội.

Đứng thứ ba là Công an nhân dân với 22 HCV, 14 HCB và 22 HCĐ. Cần Thơ xếp thứ tư với 16 HCV, Hải Phòng đứng thứ năm với 15 HCV. Đoàn Quân đội có 13 HCV, 8 HCB và 26 HCĐ. Riêng tổng số 47 huy chương giúp các VĐV áo lính cho thấy sự đồng đều ở nhiều nội dung, dù số HCV chưa theo kịp nhóm phía trên.

Đáng chú ý, Hải Phòng có ngày thi đấu bùng nổ khi giành thêm 3 HCV trong ngày 19-11. Hai chiến thắng đến từ canoeing ở nội dung C1 nam và K2 hỗn hợp cự ly 500m. Cũng tại đường đua này, Thái Nguyên giành HCV C2 nữ, Đà Nẵng thắng ở C4 nam, còn Cà Mau có chiến thắng tại K4 nam. Những kết quả ấy cho thấy các địa phương có lực lượng không quá đông vẫn đủ sức cạnh tranh ở những nội dung thế mạnh.

Cần Thơ cũng là cái tên đáng chú ý. Tại môn vovinam, đoàn giành 4 HCV, 2 HCB, vượt chỉ tiêu đề ra và xếp thứ ba toàn đoàn. Thanh Hóa đứng thứ nhì với 4 HCV, 3 HCB và 5 HCĐ. Trong khi đó, TPHCM khép lại môn vovinam với vị trí nhất toàn đoàn, đạt 8 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ.

Kết thúc tranh tài môn Vovinam, đoàn chủ nhà TPHCM đã giành 8HCV, 2HCB, 2HCĐ để vươn lên ngôi số 1.

Cuộc đua chưa ngã ngũ

Ở nhóm tiếp theo, Bắc Ninh có 7 HCV, Thái Nguyên giành 6 HCV. Đà Nẵng, Thanh Hóa, Ninh Bình và Đồng Nai cùng có 5 HCV. Đây là những đoàn góp phần tạo nên sự cạnh tranh rộng khắp, thay vì chỉ tập trung vào cuộc đua giữa TPHCM và Hà Nội.

Với lợi thế sân nhà, TPHCM đang nắm quyền chủ động sau cú bứt tốc ở cầu lông, canoeing và vovinam. Tuy nhiên, Hà Nội vẫn có lực lượng đông đảo, trong khi Công an nhân dân, Cần Thơ, Hải Phòng và Quân đội liên tục bổ sung huy chương.

Đại hội còn kéo dài đến ngày 12-12, với nhiều nội dung chưa tranh tài. Vì vậy, khoảng cách hiện tại chưa đủ để bảo đảm vị trí dẫn đầu cho TPHCM. Những ngày tới, sự ổn định ở các môn thế mạnh và khả năng tận dụng cơ hội tại từng nội dung chung kết sẽ quyết định cục diện cuộc đua toàn đoàn.

BÀI - ẢNH: QUỐC HÙNG