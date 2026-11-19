Đoàn TPHCM tiếp tục bám sát Hà Nội trong cuộc đua ngôi nhất toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Với 29 HCV tính đến trưa 19-11, chủ nhà đang thu hẹp khoảng cách với đối thủ trước ngày khai mạc chính thức.

Judo TPHCM chiếm ưu thế ở Đại hội. Ảnh: HTC

Cuộc đua giữa hai đoàn dẫn đầu nóng dần

Những ngày thi đấu trước lễ khai mạc Đại hội đang chứng kiến cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa Hà Nội và TPHCM. Đoàn Thủ đô giữ vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương, nhưng chủ nhà liên tục tăng tốc nhờ thành tích ở các môn thế mạnh.

Tính đến tối 18-11, Hà Nội có 31 HCV, 24 HCB và 28 HCĐ, trong khi TPHCM giành 28 HCV, 15 HCB và 31 HCĐ. Đáng chú ý, khoảng cách giữa hai đoàn đã giảm từ 7 HCV vào trưa cùng ngày xuống còn 3 HCV. Đến trưa 19-11, thành tích TPHCM được ghi nhận tăng lên 29 HCV, tiếp tục gây sức ép lên đối thủ.

Đóng góp đáng kể vào đợt tăng tốc của chủ nhà là môn judo. Trong ngày 18-11, hai võ sĩ Lê Anh Tài và Nguyễn Châu Hoàng Lân lần lượt giành HCV ở các hạng cân nam. Trước đó, Phan Ngọc Dũng, Dương Thành Đạt và Nguyễn Hải Bá cũng thi đấu thành công, giúp judo TPHCM khẳng định sức mạnh tại đại hội.

Trên đường đua canoeing, cặp Nguyễn Hoàng Quân - Phùng Thị Ngọc Diễm giành HCV nội dung thuyền C2 hỗn hợp 500m với thành tích 2 phút 13 giây 47. Các tay chèo thành phố còn bổ sung 1 HCB và 2 HCĐ, góp phần cải thiện thành tích chung.

Vovinam cũng là điểm tựa đáng kể của đoàn TPHCM trong những ngày đầu tranh tài. Với lực lượng tuyển thủ giàu kinh nghiệm, chủ nhà duy trì khả năng cạnh tranh ở cả nội dung quyền và đối kháng.

Các đoàn thể thao cạnh tranh huy chương quyết liệt ở môn Vovinam. Ảnh: HTC

Trong khi đó, Hà Nội vẫn cho thấy sự ổn định ở nhiều môn. Lực lượng có chiều sâu giúp đoàn Thủ đô tích lũy huy chương đều đặn, giữ lợi thế trong cuộc cạnh tranh vị trí số một. Tuy nhiên, khoảng cách hiện tại chưa đủ để tạo sự an toàn, nhất là khi phần lớn chương trình thi đấu vẫn còn phía trước.

Ở nhóm tiếp theo, Công an nhân dân đứng thứ ba với 21 HCV, Cần Thơ xếp thứ tư với 13 HCV, còn Quân đội có 12 HCV theo bảng tổng sắp tối 18-11. Đáng chú ý, Cần Thơ đã vượt Quân đội để chen vào nhóm bốn đoàn dẫn đầu. Những kết quả này cho thấy cuộc đua thứ hạng cũng đang diễn ra hấp dẫn ở phía sau hai đoàn mạnh nhất.

Cầu lông, judo tiếp tục thu hút sự chú ý

Sáng 19-11, cầu lông trở thành một trong những tâm điểm của đại hội khi TPHCM góp mặt ở cả hai trận chung kết đồng đội tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương.

Ở nội dung nam, Nguyễn Hải Đăng cùng đồng đội giành chiến thắng 3-0 trước Bắc Ninh tại bán kết để gặp Lâm Đồng trong trận tranh HCV. Đối thủ của chủ nhà gây bất ngờ khi vượt qua Quân đội 3-2, dù đội hình Quân đội có tuyển thủ quốc gia Lê Đức Phát.

Trong khi đó, đội nữ TPHCM với sự góp mặt của Vũ Thị Trang giành quyền tranh HCV cùng Hà Nội. Cuộc đối đầu này càng đáng chú ý bởi hai đoàn đang cạnh tranh trực tiếp trên bảng tổng sắp. Cầu lông vì thế trở thành môn được chờ đợi trong ngày thi đấu 19-11.

Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương đang diễn ra những cuộc tranh tài hấp dẫn ở môn cầu lông. Ảnh: HTC

Bên cạnh cầu lông, các cuộc tranh tài ở judo, canoeing, bowling, vovinam và bóng chuyền bãi biển tiếp tục diễn ra. Trong đó, vovinam bước vào ngày thi đấu cuối cùng với nhiều nội dung quyết định thứ hạng. Sau bốn ngày tranh tài từ 14 đến 17-11, đã có 22 đoàn giành huy chương ở môn võ này, trong đó 10 đoàn có HCV. Một số địa phương như Quảng Ngãi, Vĩnh Long và Lâm Đồng cũng đã ghi dấu ấn bằng những chiến thắng quan trọng.

Môn bóng đá nữ khởi tranh ngày 19-11, mở thêm cuộc cạnh tranh giữa các đội bóng giàu truyền thống. Đặc biệt, TPHCM và Hà Nội đều đặt mục tiêu cao ở nội dung này. Với chủ nhà, đây còn là cơ hội tìm lại HCV sau khi để tuột ngôi vô địch tại đại hội năm 2022.

Cuộc đua thành tích được dự báo còn nhiều biến động khi các môn trọng điểm lần lượt nhập cuộc. Đại hội năm nay có 48 môn với 973 bộ huy chương, trong đó điền kinh, bơi lội cùng nhiều môn Olympic có khả năng tác động lớn đến thứ hạng toàn đoàn.

Dù Hà Nội đang nắm lợi thế, TPHCM đã cho thấy khả năng bám đuổi qua những kết quả gần đây. Cuộc cạnh tranh giữa hai đoàn hứa hẹn tiếp tục hấp dẫn khi đại hội chính thức khai mạc vào tối 21-11. Phía trước vẫn còn nhiều bộ huy chương để các đoàn khẳng định thực lực sau bốn năm chuẩn bị.

HƯƠNG THU