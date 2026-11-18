Hà Nội tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, trong khi chủ nhà TPHCM bám đuổi quyết liệt. Công an nhân dân, Cần Thơ và Quân đội cũng ghi dấu ấn ở các môn thế mạnh, khiến cuộc đua giữa những đoàn hàng đầu thêm hấp dẫn.

Nhiều đoàn thể thao giành huy chương ở môn Vovinam và vẫn tiếp diễn cho đến hết ngày 19-11. Ảnh: HTC

Hà Nội giữ lợi thế, TPHCM bám đuổi

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 còn ba ngày nữa mới diễn ra, nhưng cuộc đua huy chương đã bắt đầu sôi động. Tính đến trưa 18-11, Hà Nội dẫn đầu với 30 HCV, 22 HCB và 23 HCĐ. Chủ nhà TPHCM đứng thứ nhì với 23 HCV, 13 HCB và 29 HCĐ. Khoảng cách 7 HCV giữa hai đoàn dẫn đầu đang tạo sức ép đáng kể cho những ngày tranh tài tiếp theo.

Hà Nội bước vào Đại hội với vị thế đương kim nhất toàn đoàn, sau thành tích 175 HCV tại kỳ Đại hội năm 2022, vượt khá xa con số 128 HCV của TPHCM. Những kết quả đầu tiên cho thấy đoàn Thủ đô tiếp tục phát huy ưu thế ở nhiều môn mà không phụ thuộc vào một vài đội tuyển chủ lực.

Khiêu vũ thể thao là một trong những môn mang lại nhiều huy chương cho Hà Nội. Với 6 HCV, 7 HCB và 6 HCĐ, các VĐV Thủ đô xếp thứ nhì toàn đoàn, sau Công an nhân dân. Đáng chú ý, 7 HCB cho thấy Hà Nội còn có nhiều VĐV góp mặt trong các cuộc tranh chấp ngôi vô địch.

Ở môn bowling, sau chiến thắng nội dung đồng đội bốn nam, Hà Nội tiếp tục giành HCV đồng đội ba nam trong ngày 17-11. Trên đường đua canoeing, đoàn Thủ đô cũng có thêm HCV nội dung thuyền C2 nam 1.000m. Từ sàn khiêu vũ đến đường đua thuyền, Hà Nội đều có những gương mặt đủ khả năng bước lên bục cao nhất.

Trong khi đó, TPHCM đang tìm cơ hội rút ngắn khoảng cách bằng các môn thế mạnh. Riêng ngày 17-11, đoàn chủ nhà giành thêm 4 HCV, nâng tổng số lên 23. Judo, vovinam và canoeing tiếp tục mang về những kết quả quan trọng, giúp TPHCM giữ vững vị trí thứ nhì.

Đáng chú ý nhất là sự thể hiện của các võ sĩ judo. Sau HCV hạng cân 73kg nam của Phan Ngọc Dũng, TPHCM tiếp tục có thêm hai nhà vô địch là Dương Thành Đạt ở hạng cân 81kg và Nguyễn Hải Bá ở hạng cân 90kg. Ba chiến thắng ở những hạng cân khác nhau giúp judo trở thành một trong những điểm tựa của đoàn thành phố.

Khiêu vũ thể thao là màn tranh chấp huy chương hấp dẫn giữa các đoàn mạnh như TPHCM và Hà Nội. Ảnh: HTC

Ở môn vovinam, Nguyễn Thanh Mai giành HCV nội dung Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp nữ. Trong khi đó, đội kayak bốn nam cũng về nhất cự ly 1.000m, bổ sung thêm thành tích cho đoàn chủ nhà.

Những tấm HCV liên tiếp mang đến tín hiệu tích cực cho TPHCM, nhưng cuộc cạnh tranh với Hà Nội vẫn còn nhiều khó khăn. Đoàn Thủ đô đang có lợi thế về số HCV, đồng thời duy trì khả năng giành huy chương ở nhiều môn.

Những cuộc đổi ngôi và sức cạnh tranh từ nhóm sau

Cuộc đua huy chương không dừng ở hai vị trí dẫn đầu. Tính đến trưa 18-11, Công an nhân dân đứng thứ ba với 19 HCV, 11 HCB và 20 HCĐ. Cần Thơ xếp thứ tư với 12 HCV, 7 HCB và 9 HCĐ, còn Quân đội đứng thứ năm với 12 HCV, 6 HCB và 24 HCĐ.

Công an nhân dân đang có sự khởi đầu ấn tượng, đặc biệt ở môn khiêu vũ thể thao. Kết thúc hai ngày thi đấu 16 và 17-11, đoàn giành 7 HCV, 4 HCB và 2 HCĐ, đứng nhất toàn đoàn ở môn này. Những chiến thắng trong nhóm nội dung Latin góp phần giúp Công an nhân dân duy trì vị trí trong tốp ba bảng tổng sắp chung.

Với Quân đội, các võ sĩ judo đã mang đến những kết quả đáng chú ý. Tại chung kết hạng cân 55kg nam, Nguyễn Văn Thanh vượt qua Nguyễn Hoàng Thành (Ninh Bình), người từng giành HCV tại Đại hội trước và có thành tích ở đấu trường quốc tế. Chiến thắng của Văn Thanh là một trong những bất ngờ đáng kể trên sàn đấu judo. Trước đó, Lâm Thị Ngân Hà cũng giành HCV hạng cân 52kg nữ cho Quân đội.

Thanh Mai của chủ nhà TPHCM mang về HCV môn Vovinam ở nội dung Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp. Ảnh: HTC

Dù vậy, Quân đội vẫn cần thêm những chiến thắng để cải thiện thứ hạng. Đoàn hiện có 24 HCĐ, nhiều hơn cả Hà Nội và Công an nhân dân, nhưng mới giành 12 HCV, cho thấy họ đủ sức tranh chấp huy chương, nhưng chưa có nhiều người đi đến chiến thắng cuối cùng.

Cần Thơ cũng đang tạo bất ngờ khi chen chân vào nhóm năm đoàn dẫn đầu. Các tấm HCV ở bowling, judo và vovinam cho thấy đoàn có khả năng cạnh tranh ở nhiều môn. Với cùng 12 HCV, Cần Thơ tạm xếp trên Quân đội nhờ hơn một HCB.

Nhìn từ những ngày tranh tài đầu tiên, sự cạnh tranh tại Đại hội đã có những nét đáng chú ý. Ở judo, các chức vô địch thuộc về VĐV của nhiều địa phương và đơn vị. Vovinam cũng ghi nhận những chiến thắng của TPHCM, Thanh Hóa, Đồng Nai và Cần Thơ. Các cuộc đổi ngôi kịch tính và ngoạn mục chứng tỏ khoảng cách trình độ giữa những VĐV hàng đầu ở một số nội dung đang được thu hẹp.

Tuy nhiên, bảng tổng sắp hiện tại chưa phản ánh đầy đủ sức mạnh của các đoàn. Đại hội có 48 môn với 973 nội dung tranh huy chương, trong khi phần lớn chương trình thi đấu vẫn còn phía trước. Những môn có nhiều bộ huy chương sẽ tiếp tục tác động đáng kể đến thứ hạng chung.

Hà Nội đang có lợi thế, nhưng TPHCM vẫn còn cơ hội bám đuổi. Công an nhân dân, Quân đội và Cần Thơ cũng chưa hết khả năng tạo thêm bất ngờ. Khi các môn thế mạnh lần lượt bước vào tranh tài, khoảng cách giữa những đoàn dẫn đầu có thể thay đổi nhanh chóng. Đó cũng là điều khiến cuộc đua huy chương tại Đại hội năm nay đáng chờ đợi.

HƯƠNG THU