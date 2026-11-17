Tính đến trưa ngày thi đấu 16-11, đoàn thể thao TPHCM có 19 HCV, đứng thứ nhì bảng tổng sắp Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, kém Hà Nội 9 HCV. Vovinam, judo và canoeing mang về những kết quả tích cực cho đoàn chủ nhà, nhưng cuộc cạnh tranh ngôi đầu còn phụ thuộc vào thành tích ở các môn trọng điểm sắp tới.

Hà Nội đang dẫn đầu môn khiêu vũ thể thao tại Đại hội. Ảnh: HTC

Vovinam, judo góp sức cho đoàn chủ nhà

Hà Nội vẫn giữ ngôi đầu, còn TPHCM đang nỗ lực rút ngắn khoảng cách. Sau những ngày thi đấu đầu tiên của Đại hội, hai trung tâm thể thao lớn nhất cả nước đã bắt đầu tạo khoảng cách với các đoàn phía sau. Tuy nhiên, đoàn chủ nhà vẫn còn nhiều cơ hội cải thiện vị trí khi hàng loạt môn thế mạnh chưa bước vào tranh tài.

Theo bảng tổng sắp công bố trưa 17-11, tính đến hết ngày 16-11, Hà Nội dẫn đầu với 28 HCV, 17 HCB và 18 HCĐ. TPHCM xếp thứ nhì với 19 HCV, 12 HCB và 24 HCĐ. Ba vị trí tiếp theo thuộc về Quân đội (12 HCV), Công an Nhân dân (11 HCV) và Cần Thơ (10 HCV).

Đáng chú ý, khoảng cách giữa Hà Nội và TPHCM đã tăng từ 7 lên 9 HCV chỉ sau một ngày. Trong ngày 16-11, Hà Nội giành thêm 7 HCV, còn đoàn chủ nhà có thêm 5 HCV. Những con số cho thấy TPHCM vẫn duy trì khả năng cạnh tranh, nhưng Hà Nội đang tận dụng cơ hội tốt hơn ở các môn đã kết thúc.

Vovinam là một trong những điểm sáng của TPHCM. Đến hết ngày 16-11, các võ sĩ chủ nhà giành 5 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ, tạm dẫn đầu thành tích môn này. Nguyễn Hoàng Tấn giành HCV Nhật nguyệt đại đao pháp nam với 267 điểm. Bộ ba Lâm Thị Lời, Lý Thị Kim Hằng và Nguyễn Thị Hoài Nương cũng đạt 267 điểm để đăng quang nội dung song luyện kiếm nữ.

Ở nội dung đối kháng, Nguyễn Thị Hoài Linh giành HCV hạng cân trên 70kg đến 75kg nữ. Thành tích trải đều ở cả quyền và đối kháng giúp Vovinam tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong lực lượng tranh huy chương của TPHCM.

Chủ nhà TPHCM tăng tốc ở môn Vovinam. Ảnh: HTC

Đoàn chủ nhà còn đón nhận tin vui từ judo khi Phan Ngọc Dũng giành HCV hạng cân 73kg nam. Trên đường đua canoeing, bộ tứ Trần Thanh Toàn, Võ Thị Tuyết Hân, Nguyễn Thanh Danh và Nguyễn Thị Thanh Mai chiến thắng nội dung kayak bốn hỗn hợp 1.000m.

Những kết quả này có ý nghĩa thiết thực với TPHCM, bởi muốn cạnh tranh ngôi đầu, đoàn chủ nhà phải giành HCV ở nhiều môn, thay vì trông chờ vào một vài nội dung sở trường.

Trong khi đó, Hà Nội đã sớm tạo lợi thế nhờ lực lượng mạnh ở các môn võ. Đoàn thể thao Thủ đô đứng đầu toàn đoàn tại karate, muay và kickboxing, riêng kickboxing đóng góp 6 HCV. Thành tích ấy phần nào lý giải vì sao Hà Nội liên tục duy trì vị trí dẫn đầu dù TPHCM cũng có những ngày thi đấu thành công.

Chờ những cuộc tranh tài quyết định

TPHCM tham dự Đại hội năm nay với 1.453 VĐV ở 46 môn, đặt mục tiêu giữ vị trí trong nhóm hai đoàn dẫn đầu và cạnh tranh ngôi nhất ở 17 môn, phân môn thế mạnh. Lực lượng đông đảo mang đến nhiều cơ hội, nhưng cũng đặt ra yêu cầu phải tận dụng tốt các nội dung có khả năng giành HCV.

Trong ngày 17-11, các môn Vovinam, judo, canoeing, bowling, khiêu vũ thể thao và cầu lông tiếp tục tranh tài. Riêng canoeing có 37 bộ huy chương, thi đấu đến ngày 20-11. Sau chiến thắng đầu tiên ở nội dung kayak bốn hỗn hợp, các tay chèo TPHCM còn cơ hội cải thiện thành tích, dù phải cạnh tranh quyết liệt với Hải Phòng, Thái Nguyên, Bắc Ninh và nhiều đơn vị khác.

Ở môn cầu lông, đội tuyển nữ TPHCM đã vào bán kết đồng đội sau chiến thắng 3-0 trước Đồng Tháp. Vũ Thị Trang, Lê Ngọc Vân và Vũ Thị Anh Thư lần lượt mang về các trận thắng. Theo lịch ngày 17-11, TPHCM gặp Hưng Yên ở bán kết, còn Hà Nội đối đầu Đồng Nai.

Môn cầu lông Đại hội đang bước vào những màn tranh tài giàu kịch tính giữa các địa phương. Ảnh: HTC

Tuy nhiên, những môn đang tranh tài chưa thể phản ánh đầy đủ khả năng cạnh tranh của đoàn chủ nhà. Bơi dự kiến khởi tranh ngày 22-11, tiếp đến là điền kinh từ ngày 25-11. Đây là hai môn có nhiều bộ huy chương, đủ sức tạo biến động đáng kể trên bảng tổng sắp. Thành tích tại các đường đua xanh và sân điền kinh sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng thu hẹp khoảng cách của TPHCM.

Để chuẩn bị cho Đại hội trên sân nhà, thể thao thành phố đã tổ chức tập huấn nước ngoài cho 306 VĐV và 65 HLV thuộc 26 môn trong năm 2026, bên cạnh các chương trình tập huấn trong nước. Sự chuẩn bị này hướng đến việc nâng cao thành tích ở những môn được kỳ vọng giành nhiều HCV.

Cuộc cạnh tranh năm nay còn có yếu tố mới khi nhiều địa phương đã hợp nhất, làm thay đổi lực lượng VĐV và tương quan giữa các đoàn. Vì thế, thứ hạng tại những kỳ Đại hội trước khó phản ánh chính xác sức mạnh hiện tại.

Đại hội kéo dài đến ngày 12-12, với 973 nội dung tranh huy chương ở 48 môn. Phần lớn cuộc cạnh tranh vẫn còn phía trước, trong khi các môn có nhiều bộ huy chương sẽ lần lượt nhập cuộc.

HƯƠNG THU