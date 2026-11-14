Các đội mạnh ráo riết cạnh tranh ở những môn Olympic

Cuộc đua huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 là dịp kiểm chứng thực lực của những trung tâm thể thao hàng đầu cả nước, đặc biệt ở nhóm môn Olympic. Hà Nội, TPHCM và Quân đội tiếp tục được đánh giá là những ứng viên đáng chú ý khi sở hữu lực lượng đông đảo, quy tụ nhiều tuyển thủ quốc gia, nhà vô địch SEA Games và những gương mặt giàu kinh nghiệm quốc tế.

Hà Thị Thu (giữa) hy vọng mang về HCV cho chủ nhà trên đường chạy quen thuộc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bên cạnh các ngôi sao đã thành danh, sự góp mặt của lớp vận động viên (VĐV) trẻ cũng hứa hẹn tạo thêm sức cạnh tranh, góp phần làm nóng cuộc đua thành tích giữa các đoàn.

TPHCM đặt kỳ vọng vào lợi thế sân nhà

Với lực lượng 1.453 VĐV, đăng ký tranh tài ở 46 môn, TPHCM đặt mục tiêu duy trì vị trí trong nhóm hai đoàn dẫn đầu, đồng thời phấn đấu giành vị trí nhất ở 16 môn, phân môn thế mạnh. Đáng chú ý, thành phố có khoảng 290 VĐV đang tập trung tại các đội tuyển quốc gia, tạo nguồn lực đáng kể ở nhiều môn Olympic.

Ở môn thể dục dụng cụ, Nguyễn Văn Khánh Phong và Đặng Ngọc Xuân Thiện là hai gương mặt nổi bật. Khánh Phong từng giành HCB ASIAD 19 ở nội dung vòng treo nam, trong khi Xuân Thiện có sở trường ngựa vòng và từng giành HCV SEA Games. Tại Giải vô địch thể dục dụng cụ quốc gia 2025, TPHCM giành 7 HCV, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những đơn vị mạnh nhất cả nước ở môn thể thao này.

Trên đường chạy điền kinh, Hà Thị Thu, Thái Larochelle Liêm, Phan Thanh Bình, Lê Thị Cẩm Dung và Phạm Xuân Tiến là những gương mặt đáng chú ý. Hà Thị Thu từng giành HCV quốc gia ở các nội dung 100m, 200m nữ; Thái Larochelle Liêm nổi bật ở nội dung nhảy sào nam. Trong khi đó, Phan Thanh Bình có thế mạnh ở đẩy tạ, ném đĩa nam; Lê Thị Cẩm Dung thi đấu ném đĩa nữ và Phạm Xuân Tiến là gương mặt đáng chú ý ở nhảy xa nam. Những VĐV này góp phần giúp điền kinh TPHCM giành 8 HCV tại Giải vô địch quốc gia 2025.

Khánh Phong vừa trở về Đại hội từ đấu trường lớn ASIAD. Ảnh: TÂM MINH

Ở môn đua thuyền, TPHCM cũng có cơ sở để kỳ vọng với những tay chèo từng tạo dấu ấn tại đấu trường châu lục. Đáng chú ý là đội thuyền bốn nam rowing gồm Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt và Nguyễn Phú, từng giành HCĐ ASIAD 20 với thành tích 5 phút 54 giây 40. Đây là lực lượng có khả năng đóng góp vào thành tích chung của đoàn chủ nhà.

Hà Nội có chiều sâu ở nhiều môn trọng điểm

Là đoàn dẫn đầu bảng tổng sắp tại Đại hội năm 2022 với 175 HCV, Hà Nội tiếp tục hướng đến mục tiêu duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu. Đoàn Thủ đô có 1.286 thành viên, trong đó gồm 980 VĐV, đăng ký tranh tài ở 44/48 môn.

Ở môn thể dục dụng cụ, Đinh Phương Thành là gương mặt tiêu biểu với nhiều lần giành HCV SEA Games ở các nội dung xà đơn, xà kép. Kinh nghiệm thi đấu quốc tế cùng bản lĩnh của tuyển thủ nhiều năm khoác áo đội tuyển quốc gia giúp anh tiếp tục là niềm hy vọng của thể thao Hà Nội.

Trong môn điền kinh, Khuất Phương Anh, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Hường là những cái tên đáng chú ý. Khuất Phương Anh từng giành HCV SEA Games nội dung 800m nữ; Nguyễn Thị Hằng có kinh nghiệm ở cự ly 400m, còn Hoàng Thị Minh Hạnh từng góp mặt trong đội hình tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam đạt thành tích cao tại đấu trường khu vực. Sự kết hợp giữa những VĐV giàu kinh nghiệm và lớp kế cận tạo thêm chiều sâu cho lực lượng điền kinh Thủ đô.

Khuất Phương Anh vô địch SEA Games nội dung 800m. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG.

Ở môn cử tạ, Lại Gia Thành là gương mặt nổi bật với nhiều thành tích quốc tế, trong đó có HCV SEA Games ở hạng cân 55kg nam. Cùng với Dương Tuấn Kiệt, anh được kỳ vọng đóng góp vào thành tích chung của đội tuyển cử tạ Hà Nội. Trong khi đó, môn đấu kiếm có Vũ Thành An, nhà vô địch SEA Games nhiều lần ở nội dung kiếm chém; môn bắn cung có Lộc Thị Đào, tuyển thủ giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Ngoài ra, Hà Nội còn sở hữu nhiều VĐV đáng chú ý ở các môn Olympic khác như Lường Thị Thảo, Đinh Thị Hảo (rowing); Cao Văn Dũng, Đỗ Ngọc Vinh (bơi); Nguyễn Thị Tâm, Hà Thị Linh và Lưu Diễm Quỳnh (boxing). Lực lượng trải đều ở nhiều môn giúp đoàn Thủ đô có thêm phương án cạnh tranh huy chương, thay vì phụ thuộc vào một vài môn thế mạnh.

Quân đội duy trì sức mạnh ở những môn Olympic

Bên cạnh Hà Nội và TPHCM, thể thao Quân đội tiếp tục là đối trọng đáng kể trong cuộc đua thành tích. Đoàn Quân đội có 810 thành viên, tham gia 32 môn, trong đó có 19 môn thuộc chương trình Olympic. Lực lượng quy tụ nhiều tuyển thủ quốc gia như Hà Minh Thành, Phí Thanh Thảo (bắn súng); Nguyễn Tiến Trọng, Bùi Thị Nguyên (điền kinh); Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn và Nguyễn Thúy Hiền (bơi).

Quang Thuấn là một trong những kình ngư chủ lực của Quân đội. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ở môn bắn súng, Phí Thanh Thảo là gương mặt nổi bật của đội tuyển súng trường Việt Nam. Cô từng giành HCV SEA Games ở nội dung 50m súng trường 3 tư thế nữ và HCB ASIAD 19 cũng ở nội dung này. Trong khi đó, Hà Minh Thành là xạ thủ kỳ cựu, có sở trường 25m súng ngắn bắn nhanh nam, từng giành HCB ASIAD 16 và nhiều thành tích đáng chú ý tại SEA Games. Đây là hai tuyển thủ có khả năng tạo dấu ấn ở những nội dung đòi hỏi bản lĩnh và độ chính xác cao.

Trên đường đua xanh, Trần Hưng Nguyên tiếp tục là một trong những trụ cột của bơi Việt Nam với nhiều HCV SEA Games ở các nội dung hỗn hợp cá nhân. Nguyễn Quang Thuấn là gương mặt trẻ giàu triển vọng, trong khi Nguyễn Thúy Hiền góp phần tăng chiều sâu lực lượng bơi Quân đội.

Ở môn điền kinh, Nguyễn Tiến Trọng và Bùi Thị Nguyên cũng là những niềm hy vọng đáng chú ý. Tiến Trọng có sở trường nhảy xa nam, còn Bùi Thị Nguyên là VĐV nổi bật ở nội dung 100m rào nữ. Sự hiện diện của các tuyển thủ giàu kinh nghiệm giúp Quân đội có thêm lợi thế trong cuộc cạnh tranh ở những môn có nhiều bộ huy chương.

Cuộc đua ở nhóm môn Olympic tại Đại hội lần này phản ánh chiều sâu chuyên môn, chất lượng đào tạo và khả năng phát triển lực lượng của từng đơn vị. Hà Nội có thế mạnh ở nhiều môn truyền thống; TPHCM sở hữu những gương mặt nổi bật ở thể dục dụng cụ, điền kinh và đua thuyền; trong khi Quân đội duy trì sức cạnh tranh ở bắn súng, bơi và điền kinh. Những đơn vị khác như Công an, Hải Phòng, Đồng Nai cũng có thể tạo bất ngờ ở các môn thế mạnh. Với sự góp mặt của nhiều tuyển thủ hàng đầu cùng lớp VĐV trẻ đang trưởng thành, cuộc cạnh tranh huy chương hứa hẹn diễn ra quyết liệt, đồng thời là cơ hội để các trung tâm thể thao đánh giá lực lượng, chuẩn bị cho những mục tiêu lớn hơn trên đấu trường quốc gia và quốc tế.

HƯƠNG THU