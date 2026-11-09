Gần 3.000 trọng tài sẵn sàng "cầm cân nảy mực" tại Đại hội

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, Ban tổ chức dự kiến huy động 2.921 trọng tài tham gia điều hành, tổ chức thi đấu 48 môn thể thao chính thức.

Các trọng tài tham gia điều hành môn kickboxing Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đang diễn ra tại Thành phố Đồng Nai. Ảnh: KICKBOXINGRANKING

Trưởng Tiểu ban chuyên môn Kỹ thuật của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, ông Nguyễn Hồng Minh cho biết toàn Đại hội sẽ huy động 2.921 trọng tài, 215 cán bộ chuyên môn và 853 nhân viên kỹ thuật tham gia điều hành các môn thi đấu.

Trong số này, dự kiến có 26 trọng tài cấp quốc tế được mời đến Việt Nam làm nhiệm vụ, bao gồm bơi, roller, đấu kiếm, bóng rổ, khiêu vũ thể thao – dance sports, bowling và karate.

Theo ông Nguyễn Hồng Minh, công tác trọng tài có ý nghĩa quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chuyên môn và thành công của Đại hội. Vì vậy, Cục Thể dục thể thao Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá và lựa chọn kỹ lưỡng lực lượng trọng tài trước khi phân công nhiệm vụ.

Các quy định về chuyên môn và công tác trọng tài được cụ thể hóa trong điều lệ thi đấu của từng môn. Trước khi giải đấu diễn ra, ban tổ chức từng môn sẽ tổ chức tập huấn, họp kỹ thuật nhằm phổ biến luật, thống nhất phương thức điều hành và cập nhật những quy định mới.

Vừa qua, Ban tổ chức Đại hội đã công bố thời gian, địa điểm thi đấu chính thức các môn thể thao để các địa phương nắm bắt kịp thời.

Đại hội lần này có 48 môn thể thao chính thức, với nhiều nội dung thi đấu đa dạng, từ các môn Olympic như điền kinh, bơi, bắn súng, cử tạ, đấu kiếm đến các môn võ thuật như karate, taekwondo, wushu, pencak silat, muay, kickboxing, vovinam. Bên cạnh đó còn có các môn bóng, thể thao dưới nước, thể thao trí tuệ và thể thao điện tử, pickleball, MMA...

Toàn Đại hội có 973 bộ huy chương được trao. Ban tổ chức sẽ phối hợp các cơ quan chức năng, trong đó có Cán bộ Cục an ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an, nhằm tăng cường giám sát, phòng ngừa tiêu cực trong thi đấu.

MINH CHIẾN