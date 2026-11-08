Chương trình thi đấu chính thức xe đạp đường trường tại Đại hội

Các đội sẽ bắt đầu tranh tài từ ngày 23-11 trên đường đua tại xã Cần Giờ (TPHCM) và hiện tại lộ trình đã được công bố.

Các cua-rơ hàng đầu cả nước sẽ bước vào tranh tài các nội dung xe đạp đường trường từ ngày 23-11. Ảnh: LIÊN ĐOÀN XE ĐẠP-MOTO VIỆT NAM

Chương trình thi đấu môn xe đạp đường trường trong khuôn khổ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 được công bố cụ thể tới từng đội.

Các đội sẽ họp kỹ thuật vào ngày 22-11 xác định quân số thi đấu chính thức và đăng ký từng nội dung tranh tài. Sau đó, các cua-rơ nam, nữ bước vào thi đấu ngày 23-11 tới 29-11.

Tại Đại hội năm nay, các nội dung thi đấu xe đạp đường trường nam gồm: 50km tính điểm cá nhân, 40km tính giờ cá nhân, 80km tính giờ đồng đội, 500m tốc độ, 4km tính giờ cá nhân cự ly ngắn, 500m bộ đôi tốc độ, 4km tính giờ đồng đội cự ly ngắn, 160km xuất phát đồng hàng cá nhân và đồng đội.

Nội dung dành cho xe đạp đường trường nữ: 30km tính điểm cá nhân, 30km tính giờ cá nhân, 50km đồng đội tính giờ, 500m tốc độ, 3km tính giờ cá nhân cự ly ngắn, 3km tính giờ đồng đội cự ly ngắn, 100km xuất phát đồng hàng cá nhân và đồng đội.

Đại diện bộ môn xe đạp (Cục TDTT Việt Nam), ông Nguyễn Ngọc Vũ cho biết ban chuyên môn đã kiểm tra kỹ đường đua tại xã Cần Giờ (TPHCM). Các cung đường được công bố công khai, giúp tất cả các đội chuẩn bị phù hợp lực lượng của mình.

Theo quy định, mỗi ngày sẽ thi đấu tối thiểu 2 nội dung, sau đó Ban tổ chức trao huy chương cho các kết quả xuất sắc nhất.

Dự kiến sẽ có 11 đơn vị đăng ký thi đấu xe đạp đường trường tại Đại hội năm nay. Ở phiên họp kỹ thuật, các đội mới công bố danh sách VĐV chính thức của mình.

Ban chuyên môn sẽ giám sát kỹ thuật, kiểm tra xe của cua-rơ theo đúng Điều lệ quy định: “Xe sử dụng tại các nội dung thi đấu 500m tốc độ, tính giờ cá nhân cự ly ngắn, 500m bộ đôi tốc độ và tính giờ đồng đội cự ly ngắn tại giải sẽ phải giới hạn tỷ lệ đĩa líp sao cho mỗi vòng quay của đĩa, xe không được di chuyển quá 7,93m. Lưu ý, Ban Trọng tài có quyền thay đổi các điều khoản kỹ thuật của Điều lệ sau khi đã tham khảo ý kiến của Ban Tổ chức”.

MINH CHIẾN