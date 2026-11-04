Antonelli xứng đáng nhận tình yêu và sự tôn trọng từ nước Ý

Guenther Steiner (ông chủ cũ của đội đua Haas) vừa lên tiếng kêu gọi nước Ý cuối cùng hãy thể hiện “tình yêu” và “sự tôn trọng” đối với Kimi Antonelli, tay đua Ý vừa vô địch đua xe F1 mùa này.

Xe của Antonelli trên đường đua Mexico City Grand Prix

Antonelli trở thành nhà vô địch F1 đầu tiên của Ý sau 73 năm, kể từ thời của Alberto Ascari, và là nhà vô địch trẻ nhất lịch sử môn thể thao này ở tuổi 20 năm và 68 ngày, sau khi về đích thứ 3 ở chặng Mexico City Grand Prix.

Nhưng với Steiner, Antonelli vẫn chưa nhận được sự công nhận xứng đáng từ chính đất nước của mình.

“73 năm! Đó là một khoảng thời gian dài khủng khiếp!”, Steiner nói trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với RacingNews365, “Nếu bạn nhìn vào con số đó, thật không thể tin được là phải mất nhiều thời gian đến vậy.

Và điều đó có ý nghĩa gì (đối với nước Ý)? Nó có ý nghĩa rất lớn. Dù Ý không có tay đua nào vô địch thế giới trong một thời gian dài, nhưng họ đã có Ferrari. Họ vẫn còn đang sở hữu Ferrari, đội tuyển quốc gia trong lòng người Ý”.

Steiner chỉ ra tầm ảnh hưởng của Ferrari đối với văn hóa đua xe thể thao Ý nói chung là lý do khiến cho danh hiệu của Antonelli chưa thu hút được sự chú ý của người dân cả nước như là ở những nơi khác.

“Tôi nghĩ chúng ta cần chờ xem điều đó sẽ dẫn đến đâu vì đôi khi Kimi (đang thi đấu cho đội Mercedes của Đức) không nhận được sự tôn trọng xứng đáng từ đất nước”, ông Steiner cho biết.

Steiner so sánh với Jannik Sinner, VĐV quần vợt người Ý, “Giờ đây, Ý có 2 nhà vô địch lớn, Jannik Sinner và Kimi Antonelli. Jannik nhận được rất nhiều tình cảm từ cả nước, và tôi hy vọng Kimi cũng sẽ nhận được tình cảm tương tự”.

Sự thăng tiến của Antonelli diễn ra nhanh chóng. Anh gia nhập chương trình đào tạo trẻ của Mercedes năm 2019, bỏ qua hoàn toàn Formula 3 trên con đường tiến lên, được trao vị trí mà Lewis Hamilton để lại sau khi chuyển sang Ferrari năm 2025.

Giám đốc đội Mercedes, Toto Wolff, trước đây đã kêu gọi giới truyền thông Ý tránh gây áp lực quá mức lên tay đua trẻ này, hoặc so sánh sớm với những tay đua khác như huyền thoại Ayrton Senna.

Tuy nhiên, Steiner hết lời khen ngợi cách Kimi Antonelli đã thể hiện trong mùa giải, đặc biệt là khi đối đầu với George Russell, một tay đua mà ông nhanh chóng chỉ ra là không dễ bị đánh bại.

“Tuyệt vời!”, Steiner nói về thành tích tổng thể của Kimi Antonelli trong năm nay, “Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều biết cậu ấy khá giỏi từ những gì chúng ta đã thấy năm ngoái, nhưng hiện giờ có rất nhiều tay đua tài năng”.

Nhưng cách Kimi thích nghi với vai trò của mình tại Mercedes và đánh bại một tay đua giỏi như George là không hề tầm thường. Để đua theo cách cậu ấy đã làm ở tuổi 20, mắc rất ít lỗi, không bao giờ tỏ ra căng thẳng, thật tuyệt vời”.

Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều nghĩ có lẽ nửa sau mùa giải này, điều tương tự sẽ xảy ra như năm ngoái ở McLaren với Oscar Piastri và Lando Norris. Nhưng không, Kimi giữ được bình tĩnh”.

“Và cậu ấy cũng rất tính toán. Nếu cậu ấy biết mình không thể thắng, cậu ấy sẽ tận dụng tối đa, thường là một vị trí trên bục podium. Cậu ấy rất trưởng thành so với một người 20 tuổi. Thật tuyệt khi thấy những người trẻ tuổi cũng có thể như cậu ấy, cả về tính cách. Cậu ấy là một chàng trai rất tốt, điều đó thật đáng mừng khi nhìn từ bên ngoài”, Steiner nói thêm.

Đ.Hg.