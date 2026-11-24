Cựu tay đua Jacques Villeneuve đặt dấu hỏi về vai trò lãnh đạo của Charles Leclerc ở Ferrari, sau khi tay đua này lại có thêm tình huống va chạm trên đường đua với đồng đội Lewis Hamilton tại Las Vegas.

Hamilton ở giữa và Leclerc ở ngoài cùng trong màu áo Ferrari (Ảnh: THX)

Villeneuve (vô địch F1 năm 1997) cho rằng Leclerc đã có tới 8 năm để xây dựng vị thế vững chắc, nhưng giờ đây, chính Hamilton mới là người nắm quyền kiểm soát đội đua Ý.

“Năm ngoái, Lewis Hamilton dành toàn bộ tâm sức để biến đội đua thành của riêng mình. Đó là mục tiêu mà cậu ấy hướng tới”, Villeneuve chia sẻ trong cuộc trò chuyện sau cuộc đua với kênh truyền hình Sky Sports F1, "Còn Charles Leclerc, cậu ấy đã có bao nhiêu năm để làm nên điều đó? Nhưng cậu ấy đã không làm được. Đáng lẽ cậu ấy không bao giờ được phép đánh mất vai trò lãnh đạo đó".

Villeneuve so sánh cách tiếp cận của Hamilton với thời kỳ Michael Schumacher tại Ferrari. Ông tin cả 2 nhà vô địch này đều hiểu rõ cách xây dựng sự ủng hộ từ nội bộ đội đua. Villeneuve cũng nhấn mạnh việc sở hữu 7 danh hiệu vô địch F1 mang lại cho Hamilton tầm ảnh hưởng rất lớn.

Leclerc gia nhập Ferrari từ 2019 và trở thành tay đua chủ lực của đội. Tuy nhiên, Hamilton lại đạt được kết quả tốt hơn trong mùa giải này, làm thay đổi cán cân quyền lực 2 người. Những va chạm gần đây tại Mexico và Las Vegas cũng đặt ra nhiều câu hỏi về các quy tắc nội bộ tại Ferrari.

Villeneuve cho rằng Ferrari có thể gặp khó trong việc xác định Hamilton là tay đua số 1, với lý do có thể nằm ở các điều khoản trong hợp đồng của Leclerc. Dù vậy, ông khẳng định tay đua 41 tuổi này chính là người biết cách giành lấy các chức vô địch.

Trong khi đó, cựu vô địch thế giới người Anh Damon Hill cho rằng kinh nghiệm của Hamilton có thể giúp đội Ferrari cạnh tranh cho các danh hiệu.

Hill nói Ferrari nên ngừng đối xử bình đẳng với cả 2 tay đua và xây dựng kế hoạch xoay quanh Hamilton. Ông tin đội đua cần dành sự ủng hộ tuyệt đối cho tay đua 7 lần vô địch F1 để khai thác tối đa tiềm năng của anh.

Những bình luận của Hill xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng giữa Hamilton và Leclerc ngày càng gia tăng sau va chạm tại Mexico. Sự việc làm dấy lên những câu hỏi mới về cách quản lý tay đua của Ferrari, cũng như việc liệu đội đua có cần một thủ lĩnh rõ ràng hay không?

Đ.Hg.