Antonelli và Russell dùng phiên bản xe đua Mercedes nâng cấp ở US Grand Prix

Đội đua Mercedes đã chính thức xác nhận cả Kimi Antonelli và George Russell sẽ cùng xung trận với những chiếc xe đua trang bị gói nâng cấp khí động học mới nhất tại chặng đua United States Grand Prix cuối tuần này.

Antonelli và Russel sẽ dùng phiên bản xe Mer nâng cấp (Ảnh: THX)

Sau màn ra mắt không mấy suôn sẻ của gói nâng cấp khí động học vốn được kỳ vọng từ lâu trong ngày F1 trở lại Malaysia hồi đầu tháng, chỉ có Antonelli tiếp tục thử nghiệm gói cải tiến của Mercedes tại Singapore.

Trong khi đó, Russell - người phải chịu án phạt xuất phát ở chặng đua chính - đã quay lại với về phiên bản trước chặng đua tại Sepang để đội đua Đức có dữ liệu so sánh trực tiếp cả 2 cấu hình trên đường đua xe.

Dù khởi đầu chặng đua tốc độ tại Singapore ở thế yếu so với Russell, khả năng cạnh tranh của Antonelli gia tăng qua từng vòng đua, xuất sắc cán đích ở vị trí thứ 3. Sau chặng đấu, Toto Wolff đã nghiêng về phương án trang bị đồng bộ cấu hình nâng cấp mới cho cả 2 xe đua Mercedes ở Austin.

Giám đốc đội đua Mercedes đã chính thức xác nhận kế hoạch này ở trong bài phát biểu trước chặng US Grand Prix, nơi Antonelli đứng trước thời khắc lịch sử có thể đăng quang ngôi vô địch thế giới F1 mùa này.

“Malaysia và Singapore là những chặng đua vô cùng gian nan đối với chúng tôi, toàn đội đã nỗ lực hết mình để tìm ra điểm yếu”, Wolff bộc bạch, “Austin trao cho chúng tôi cơ hội để đáp trả. Chúng tôi sẽ áp dụng gói cải tiến mới nhất trên cả 2 xe đua nhằm tiếp tục hoàn thiện hiệu suất thi đấu.

Cục diện giữa các đội đua đang vô cùng sát sao. Vì vậy, chúng tôi phải liên tục tiến bước nếu muốn duy trì thế đọ sức ở nhóm đầu trong giai đoạn chung cuộc của mùa giải F1 năm nay”

Dù không thể tranh chấp chiến thắng ở cả Malaysia lẫn Singapore vì Max Verstappen xuất sắc lập cú đúp vô địch cho Red Bull, Mercedes vẫn giữ vững ưu thế thượng phong để hướng tới cú đúp vô địch F1 mùa này, khi mùa giải chỉ còn 6 chặng.

Tài năng trẻ Antonelli có thể chính thức chạm tay vào ngai vàng Tay đua vô địch vào ngày 25-10 nếu anh giành chiến thắng US Grand Prix, đồng thời Russell không nằm trong tốp 8 và Lewis Hamilton của Ferrari không cán đích tốp 4 (theo tính toán trên Bảng điểm xếp hạng của F1).

Bảng xếp hạng các tay đua F1

1-Kimi Antonelli (Mercedes) 340 điểm 2-George Russel (Mercedes) 238 điểm 3-Lewis Hamilton (Ferrari) 229 điểm

Trong khi đó, với khoảng cách 134 điểm vượt trội so với Ferrari ở trên Bảng xếp hạng Đội đua, thì Mũi Tên Bạc hoàn toàn có thể chạm tay vào chiếc cúp vô địch ngay tại Mexico City Grand Prix diễn ra vào tuần tới.

Tuy nhiên, Wolff khẳng định rằng đội đua vẫn giữ thái độ thận trọng, và chỉ tiến từng bước một: “US Grand Prix là khởi đầu cho một chặng hành trình 3 tuần lễ liên tiếp diễn ra vô cùng khốc liệt”.

“Giai đoạn này có rất nhiều rủi ro và cả cơ hội, nhưng chúng tôi không được phép chủ quan. Ưu tiên hàng đầu là chặng đua ngay trước mắt: Thực thi hoàn hảo, tối đa hóa hiệu suất và đón nhận từng cuộc đấu theo từng chặng một”.

Đ.Hg.