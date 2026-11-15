Hamilton truyền cảm hứng cho Norris

Lando Norris khen ngợi phong độ của Lewis Hamilton, khẳng định tay đua 41 tuổi người Anh vẫn có thể “chiến đấu thêm nhiều năm nữa”. Màn trình diễn của Hamilton khi vượt qua cột mốc 400 chặng đua F1 đã truyền cảm hứng cho Norris.

Hamilton trong màu áo đỏ đang truyền cảm hứng cho nhiều tay đua F1 (Ảnh: THX)

Hamilton đạt được cột mốc 400 chặng đua tại Sao Paulo Grand Prix vào hôm Chủ nhật tuần trước với đội Ferrari, trở thành tay đua thứ 2 trong lịch sử F1 đạt được thành tích này sau Fernando Alonso.

Trong khi tay đua người Tây Ban Nha đã đạt cột mốc trên trong 2 giai đoạn riêng biệt, sau 2 năm gián đoạn từ 2019 đến 2020, Hamilton làm được điều đó trong một chuỗi 20 mùa giải liên tiếp không ngừng nghỉ.

Khi được hỏi về sự bền bỉ của Hamilton, Norris cho biết anh thấy kinh ngạc khi tay đua đồng hương người Anh của mình vẫn đang cạnh tranh đỉnh cao trong giai đoạn này.

“Thật khó tin với những gì Hamilton đã làm được trong suốt thời gian dài như vậy, thậm chí đến tận bây giờ”, Norris (của đội McLaren) nói, “Chứng kiến ​​anh ấy cạnh tranh sòng phẳng với Charles Leclerc, một trong những tay đua giỏi nhất trên đường đua, cực kỳ nhanh, là điều thật sự rất tuyệt vời.

Mọi người đều thích thú khi thấy Hamilton có thể mang lại cho Charles một màn trình diễn tốt hơn. Nó cho thấy anh ấy khai thác nhiều hơn từ xe đua và đạt được kết quả tốt hơn mỗi lần”.

Trước mùa giải, với những quy định mới, các chuyên gia F1 cho rằng Hamilton gặp khó khăn trong việc thích nghi. Nhiều người nghi ngờ Hamilton đã qua thời đỉnh cao và cho rằng anh nên giải nghệ.

Nhưng Hamilton đã chiến đấu trở lại trong năm nay, chấm dứt cơn khát chiến thắng gần 2 năm bằng cách cán đích đầu tiên ở Barcelona, ​​góp phần vào cuộc chạy đua “ngũ mã” trên bảng xếp hạng các tay đua để xem ai sẽ giành vị trí Á quân.

Hiểu rõ những gì Hamilton đã trải qua từ 2022-2025, và với vị thế hiện tại, Norris nói: “Chắc chắn, anh ấy dường như không thích những năm trước đó lắm, những năm cuối cùng với những chiếc xe tuân thủ các quy định đó.

Nhưng có vẻ như Hamilton đã trở lại bình thường, tiếp tục cạnh tranh vị trí dẫn đầu và chứng minh anh ấy là một trong những người giỏi nhất. Vì vậy, tôi nghĩ thật sự đáng kinh ngạc khi anh ấy có thể chiến đấu lâu đến vậy. Anh ấy là nguồn cảm hứng cho nhiều người trong chúng ta.

Tôi không nghĩ mình sẽ tiến xa đến thế, nhưng đó là điều tốt để hướng tới trong sự nghiệp của tôi. Tôi biết mình đã hài lòng với 1 chức vô địch, nhưng khi nhìn Hamilton, anh ấy khiến tôi không mấy vui vì chỉ giành được 1 chức vô địch, nhưng đó là theo hướng tích cực”.

Norris, người đã giành được danh hiệu đầu tiên năm ngoái ở tuổi 26, cho biết tấm gương của Hamilton đã định hình lại quan điểm về việc anh có thể cạnh tranh các danh hiệu trong bao lâu.

“Tôi nhìn vào Hamilton, thấy anh ấy ở độ tuổi đó, với phong độ hiện tại, nó khiến tôi tin tưởng hơn bao giờ hết rằng tôi có thể chiến đấu thêm nhiều năm nữa. Đó là điều tôi mong muốn làm được”, Norris khẳng định.

Đ.Hg.