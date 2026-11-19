Sau màn bứt phá ngoạn mục ở Brazil, Max Verstappen đã bay trở lại nhà máy Red Bull Racing ở Milton Keynes, nơi anh sẽ chuẩn bị cho chặng đua Las Vegas Grand Prix trên hệ thống giả lập.

Verstappen bên trái giành vị trí thứ 2 ở Sao Paulo Grand Prix (Ảnh: THX)

“Brazil là một chặng đua điên rồ, và việc về đích ở vị trí thứ 2, sau khi xuất phát từ vị trí cuối cùng là một kết quả tuyệt vời”, Verstappen bắt đầu bài phát biểu trước chặng đua F1 sắp tới trên đất Mỹ.

“Tôi đã quay trở lại nhà máy, sử dụng hệ thống giả lập - mô phỏng cùng đội đua, và làm việc chăm chỉ trước chuỗi 3 chặng đua cuối cùng trong năm”, Verstappen nói về việc anh và Red Bull chuẩn bị cho Les Vegas Grand Prix và cả 2 chặng ở Qatar và Abu Dhabi.

Verstappen đã giành chiến thắng ở Las Vegas vào năm 2023 và 2025, xuất phát từ vị trí thứ 2 cả 2 lần. Với thế hệ xe đua mới, anh dự đoán việc quản lý năng lượng (Energy Management) để xe đạt tốc độ tối ưu trên các đoạn đường thẳng dài sẽ đóng vai trò quan trọng.

Sau chặng đua Sao Paulo Grand Prix, tay đua người Hà Lan từng 4 lần vô địch đua xe F1 đã chỉ ra khả năng tăng thêm một chút tốc độ tối đa bằng cách tận dụng luồng gió phía sau xe đối thủ.

“Đến Vegas, đường đua hoàn toàn khác, đó là đường đua nhanh và có đoạn thẳng kéo dài, vì vậy việc phân bổ, quản lý năng lượng sẽ là yếu tố rất quan trọng”, Verstapen đưa ra lý giải về đường đua sắp tới.

“Trời cũng lạnh nữa, vì vậy chúng ta sẽ thấy những đặc tính khác nhau của lốp xe trên các xe khác nhau và việc quản lý chúng một cách hợp lý cũng rất quan trọng”, Verstappen tiếp tục nói về việc sử dụng lốp xe ở Las Vegas.

Với ba chặng đua còn lại, Red Bull đang xếp thứ ba trên bảng xếp hạng đội đua, hơn McLaren 17 điểm. Đáng chú ý, cả hai đội cùng giành được 33 điểm tại chặng Brazil. Trong bối cảnh Verstappen vẫn cạnh tranh vị trí á quân trên bảng xếp hạng cá nhân, tay đua người Hà Lan xác định việc giúp đội đua Red Bull đạt thứ hạng cao nhất có thể là ưu tiên hàng đầu.

“Chúng tôi đã có những bước tiến rất tích cực trong vài chặng đua vừa qua. Hy vọng chúng tôi có thể kết thúc mùa giải một cách tốt đẹp trước những chặng đua cuối cùng và đóng góp càng nhiều điểm càng tốt cho đội đua”, Verstappen kết luận.

Đồng đội của anh, Isack Hadjar, về đích chậm hơn tay đua người Hà Lan chưa đến 1 giây tại Interlagos. Đó là lần thứ 3 anh lên bục podium mùa này.

“Las Vegas luôn là chặng đua điên rồ, với nhiều điều diễn ra trong thành phố và trên đường đua. Đó là một chặng đua mà mọi người đều góp mặt! Tuy nhiên, trọng tâm của tôi vẫn là đường đua, và chúng tôi muốn tiếp tục phong độ đã thể hiện kể từ Baku”.

“Nhiệt độ ở Vegas luôn là một thách thức mỗi năm, vì vậy nếu chúng tôi có thể vượt qua điều đó cũng như tinh chỉnh thiết lập xe trong suốt cuối tuần, chúng tôi sẽ có kết quả tốt”, Isack Hadjar nói.

Đ.Hg.